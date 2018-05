A több mint száz ország részvételével meghirdetett nemzetközi ICDL közösség versenyéről két nemzetközi elismerést is elhozott Magyarország. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság egy oktatóknak és egy, a felhasználóknak szánt anyaggal nyert. Magyarország volt az egyetlen ország, amely két kategóriában is Best Practice-díjat nyert.