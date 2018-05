Diszkriminálják az adósbesorolók az androidosokat?

Az USA-ban pontlevonás járhat, ha valaki nem iPhone-t használ.

Európában aránylag egyszerűnek mondható a hitelképesség megállapítása, a körülményektől függően a bankok az ügyfelek bevételére, a jövőbeli munkakilátásaikra, a vagyonukra és a hiteleikre kíváncsiak. Az USA-ban nem így működik a rendszer, a fentiek mellett a bankok adósbesoroló szolgáltatásoktól is kérnek pontszámos minősítést a kérelmezőkről. Ezek a szolgáltatások különböző forrásokból rengeteg információhoz férnek hozzá, többek közt a hitelkérelmet benyújtók internetes tevékenységeit is követni próbálják az adatgyűjtő partnereiken keresztül, például a webshopokban történő vásárlásokat is nézhetik.

Tobias Berg, Frankfurt School of Finance & Management pénzügyi főiskola hallgatója nemrég utánajárt annak, hogy az adósbesoroló cégek mégis milyen szempontok és súlyozás alapján számolják ki az adósbesorolási pontszámait.

A legérdekesebb megállapítása, hogy az Android rendszerű mobilok használatáért jelentős mértékű pontlevonás jár, a hitelminősítők algoritmusai alanyi alapon sokkal jobb adósnak tartják az Apple iPhone-t használókat.

Ha veszünk két gyakorlatilag azonos helyzetben lévő személyt, az egyik androidos és a másik iPhone-os, akkor az androidos sokkal kisebb eséllyel kapja meg ugyanazt a hitelt, vagy a bank csak magasabb kamattal lesz hajlandó hitelezni számára.

