Melyik a legszebb okosóra? Döntse el Ön!

Iparági elemzők szerint 2018-ban minden korábbinál nagyobbra duzzad a hordozható, viselhető eszközök piaca. Ez a konkrét számok nyelvén azt jelenti, hogy a szakemberek szerint idén 6,4 milliárd dollár, azaz mintegy 1600 milliárd forint értékben adnak majd el ilyen jellegű termékeket, azaz többek között fejhallgatókat, fülhallgatókat vagy épp okosórákat.

Ez utóbbi termékcsalád kifejezetten fiatalnak számít, ennek ellenére kiemelt fontossággal bír olyan nagy gyártók stratégiájában is, mint mondjuk az Apple, az LG vagy a Samsung, és mellettük természetesen rengeteg kisebb cég is próbál minél nagyobb szeletet kiharapni ebből a dinamikusan puffadó tortából. Ezek a modellek ma már rengeteg mindent tudnak, amellett, hogy képesek megjeleníteni a bejövő e-maileket, számos alkalmazással is szinkronizálhatóak, módot adnak egyes appok futtatására, sőt, sokuk még pulzusmérővel és lépésszámlálóval is rendelkezik.

A kínálat bőséges, és a gyártók nagyon odafigyelnek arra, hogy ha lehet, minél szélesebb vásárlói réteget lefedjenek az eszközeikkel. Ennek köszönhetően pedig rengeteg különféle fajta, eltérő stílusú és dizájnú okosóra érhető el, vásárolható meg. Ezek közül választottunk most ki tizenegyet, kérjük, hogy pörgesse végig a galériát, ezt követően pedig szavazatával segítsen eldönteni, hogy melyik is a legszebb okosóra! Köszönjük, és jó szórakozást!

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!