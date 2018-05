Fantasztikus újítást kap a Windows 10

SMS-ezni is lehet majd a mobilok felvétele nélkül.

Eltartott egy darabig, de a Microsoft végre bejelentette a macOS és iOS páros Continuity funkciójának lemásolását. A BUILD 2018 konferencia nyitóelőadásán leleplezett Your Phone alkalmazás a Windows 10 idén ősszel érkező, második óriásfrissítésében debütál majd.

A Your Phone lehetővé teszi az Android és iOS rendszerű mobilokat használók számára a telefonjaikon lévő egyes adatok könnyű elérését a Windows 10-es számítógépeiken.

Az eszközök összepárosítása után képesek lesznek közvetlenül a számítógépről megnézni a mobiljaik értesítéseit, elérni a telefonjaikon lévő fotóikat, továbbá megtekinteni az SMS-eiket és új SMS-eket küldeni.

Ezek csak az első körben elérhetővé váló funkciók lesznek, a jövőben további lehetőségekkel bővül a Your Phone alkalmazás tudása. Viszont a Microsoft kiemelte, hogy technikai okokból az androidosok jóval több funkciót kapnak majd az iPhone-t használóknál.

A Windows Insider programban lévők hamarosan megkezdhetik a Your Phone tesztelését. Akik már most szeretnék használni a fentebb említett funkciókat, azoknak a Pushbulletet javasoljuk, a My Phone által támogatott szolgáltatások valójában már évek óta elérhetőek a mobilozók számára.

