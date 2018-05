Ezt tudja az olcsó Nokia telefon

Idén több új telefonnal lép színre a Nokia, köztük kifejezetten olcsó modellekkel is. Az abszolút belépőkategóriájú Nokia 1 előtt megnézzük, mit tud a picit feljebb pozícionált Nokia 2, ami még bőven a megfizethető csoportba tartozik.

Külső

A készülék totálisan átlagosan néz ki, bár a mai szemnek már kicsit szokatlan az igen vastag alsó és felső káva. Ez utóbbinak van is némi értelme, hiszen a hangszórót és a kamerát is itt helyezték el, de arra nem igazán van magyarázat, hogy alul miért volt szükség ekkora helyre. A frontfelület és a képernyő aránya egyébként 67,5%, ami a mai világban már igencsak gyászos eredménynek számít.

A kezelőgombokat a Nokia 1-hez hasonlóan ezúttal is egymás mellé pakolták a jobb oldalsó részre, a hátlap levehető, amely mögött megbújik a két nanoSIM foglalat és a microSD kártyaolvasó. Az akkumulátor is itt kapott helyet, és adná magát a dolog, hogy akkor már az energiacellát is ki lehessen cserélni, ha úgy hozza az élet, de nem, erről le kell mondani. Az összeszerelés egyébként patent, az illeszkedések szépek, és az anyaghasználattal sincs gond, hogy mást ne mondjunk, a kijelzőt strapabíró Gorilla Glass 3 üveg fedi.

Kijelző

A HD, tehát 720 x 1280 képpont felbontású, 294 ppi-s IPS panelre épülő, 5 inches kijelző teljesen rendben van. A betekintési szög elfogadható, a 482 cd/m2 maximális fényerő, pedig több mint korrekt, ez ugyanis azt jelenti, hogy szikrázó napsütésben is kifogástalanul használható a modell. A feketeszint 0,40 cd/m2 volt, ami azt jelenti, hogy a valós kontrasztarány 1200:1 érték, ami az IPS panelek esetében tök átlagosnak számít. A tónusok mondjuk nem kimondottan természetesek, kicsit túlszaturáltak, túl élénkek, de ez annyira nem nagy probléma.

Teljesítmény

A telefonban egy négymagos Snapdragon 212 rendszerchip dohog 1 GB RAM, 8 GB adattárolásra szolgáló memória és egy Adreno 304 grafikus vezérlő társaságában. Ez első hallásra sem tűnt egy világverő alakulatnak, de amit működés közben produkált a masina, az olykor minden várakozást alulmúlt.

Egy teljesen alap Android 7.1.1. Nougat operációs rendszert futtat, mindenféle sallangok nélkül, de sajnos ennek ellenére gyakran belefutottunk akadozásba,

pillanatokig tartó minifagyásokba, és úgy általában az alkalmazások megnyitására, vagy a virtuális billentyűzet előcsalására is másodperceket kellett várni. Előfordult, hogy a weboldalaknál a képeket lassan töltötte be, a Facebook pedig maga volt a megvalósult rémálom. A komplexebb grafikájú, 3D-s játékokat el lehet felejteni, az Asphalt 8 úgy szaggatott, hogy alig lehetett az úton tartani az autót.

A 8GB tárhelyből 5 gigát alapból elfoglal az operációs rendszer, ami marad, az pedig a mai világban már nagyon karcsú, még szerencse, hogy microSD kártyával lehet segíteni a kapacitásínségen, de persze ez plusz költséggel jár.

Kamera, üzemidő

A hátlapi autófókuszos fő kamera 8 megapixeles, de az ezúttal is bebizonyosodott, hogy a felbontás nem minden. Még napsütés, azaz ideális külső körülmények mellett is megfigyelhetőek képhibák, így például a világos részek beégése, a természetellenes színek vagy elmosódottság, életlenség, de ilyenkor azért legalább van esély arra, hogy normális fotót lőjünk. Sötétben erről tutira le kell mondani, mert a végeredmény élvezhetetlenül zajos és életlen. Vicc, hogy 2018-ban valaki ilyen kamerát épít egy nem belépő szintű telefonba. És akkor még az előlapi, fix fókuszú 5 megapixeles kameráról nem is beszéltünk, ami még ennél is gyengébben muzsikál.

A 4100 mAh akkumulátora abszolút jónak számít, így a megszokottnál némiképp ritkábban kell tölteni a telefont, a gyártó szerint átlagos használat mellett csak kétnaponta kell csatlakoztatni az energiaforráshoz.

A beszélgetési idő eléri a 19 órát, egy háromnegyed órás film megtekintése pedig csak 7 százalékkal csökkentette a töltöttséget.

Hangszóró, mikrofon, telefon

A beépített hangszóró igen gyenge hangminőséget produkál: a magasak kásásak, a középtartomány cseng-bong, a basszusok pedig érzékelhetetlenek. A gyári kiegészítőként mellé járó fülhallgató nem valami nagy durranás, de hiába dugtunk rá egy minőségi fejhallgatót, úgy sem lett sokkal jobb a végeredmény. A mélyeket itt is el lehet felejteni, a dinamika hiányzik, egyszóval a hangzás erőtlen és élettelen.

A mikrofonja viszont remek, és a telefonos funkció is jól működik, hiszen hibátlanul hallottuk a másik felet, és ő is minket.

Értékelés

A Nokia 2 nem egy díjnyertes készülék. A dizájn minden, csak nem modern, a teljesítmény gyenge, használati élményről gyakorlatilag nem beszélhetünk, a kamerák nem az igaziak. A dolgot egyedül az menti, hogy a kijelző rendben van, az akkumulátor első vonalbéli, és hogy telefonálásra kiválóan alkalmas a modell. Ezért az árért azonban (kb. 35 000) ez ma már édeskevés, pláne a konkurencia termékeinek fényében.

A termék hivatalos weboldala.

