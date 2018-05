Felfüggesztette a működését a ZTE

Nem világos, hogy mi lesz a vállalat sorsa.

Április közepén már hírt adtunk a fejleményről, hogy óriási bajba került az elsősorban okostelefonokat és távközlési hálózatokhoz berendezéseket készítő ZTE. Az USA Kereskedelmi Minisztériuma kereskedelmi blokádok megsértésén kapta, fedőcégeken keresztül Iránba és Észak-Koreába exportált amerikai technológiát.

Ennek az lett az eredménye, hogy a ZTE kapott egy 1,2 milliárd dolláros bírságot, továbbá hét évig nem vásárolhat technológiát a Qualcommhoz vagy a Dolbyhoz hasonló amerikai cégektől. Már elsőre is nyilvánvaló volt, hogy ez gigantikus pofon a ZTE számára, azonban most nagyon úgy tűnik, hogy a vártnál is rosszabb helyzetbe hozta a céget.

A ZTE most bejelentette, hogy ismeretlen időre felfüggesztette az összes jelentős üzleti tevékenységét, azaz

a vállalat nagy része leállt.

A tájékoztatás szerint a pénztartalékainak köszönhetően a ZTE egyelőre képes finanszírozni az összes kiadását, továbbá a meglévő szerződésekben foglalat kötelezettségeit is képes teljesíteni.

Ugyan a fogyasztók elsősorban a mobiljairól ismerik a ZTE nevét, azonban a cég bevételének bő fele valójában a hálózati eszközöket gyártó üzletágából származik, többek közt mobilszolgáltatóknak készít távközlési berendezéseket, hazánkban a Telenorral ápol szoros kapcsolatot.

Ha a ZTE nem képes elfogadható időn belül talpra állni, akkor nagy bajba kerülhetnek az eszközeire épülő infrastruktúrát üzemeltető szolgáltatók.

