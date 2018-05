Saját kriptovalutát indíthat a Facebook

A portálon belüli fizetési szolgáltatásokra használná.

Belső átszervezést jelentett be a héten a Facebook, néhány személyi csere mellett elindította a blokklánc-technológiák kutatására létrehozott csoportját. A blokklánc a kriptovaluták tranzakciós adatbázisa, azonban emellett számos egyéb felhasználási területe is lehet, az IBM például a termékhamisítás ellen vetné be, így nem keltett nagy meglepetést a bejelentés.

A Cheddar (via The Verge) értesülései szerint nemcsak valamiféle motorháztető alatti hókuszpókuszhoz kell a Facebooknak az új fejlesztői csoport, az illetékesek valójában

egy saját kriptopénz létrehozásán is gondolkodnak,

amely lehetővé tenné a Facebook szolgáltatásain belüli pénzügyi tranzakciókat.

Ennél többet sajnos nem tudott mondani a forrás, azonban rendkívül valószínűtlennek tűnik, hogy a Facebook szabadon bányászhatóvá tenné a kriptopénzét, már persze ha egyáltalán megvalósul a fejlesztés. Nem világos, hogy ez az új fizetőeszköz miért lenne sokkal jobb a jelenlegi klasszikus pénzeket használó tranzakciók helyett, de a válasz valószínűleg sejthető volna a Facebook egyéb jövőre vonatkozó ötleteinek ismeretében.

