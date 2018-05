Szombat estig ingyenes a The Flame in the Flood

Többek közt a BioShock és a Halo egykori fejlesztői dolgoztak rajta.

Elindította a nagyszabású tavaszi leárazását a PC-s játékokat digitálisan forgalmazó Humble Store. Az akció reklámozása érdekében magyar idő szerint 2018. május 12. este 7 óráig bárkinek ingyen odaadja egy Steamen beváltható termékkulcs formájában a The Flame in the Flood című játékot.

A megjelenésekor pozitív kritikákat kapott játék igazi sztárcsapat kezei közül került ki, az indie fejlesztőgárda tagjai korábban a BioShockon, a Halón, a Guitar Hero és a Rock Band szériákon dolgoztak. A rengeteg tapasztalat és tehetség meg is látszik a játékon, például a grafikai stílusáért a Bioshock művészeti vezetője felelt.

A rogue-lite túlélőjáték beszerzéséhez csak egy Humble Store felhasználói fiókra van szükség, a bejelentkezés után a kosárba kell tenni a játékot, majd ki kell csekkolni. A kapott steames termékkulcsot 2018. május 26-ig lehet beváltani, utána érvénytelenítik a beváltatlanul maradt kódokat.

