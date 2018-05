Kötelező lesz napelemeket tenni az új kaliforniai házakra

Csak indokolt esetekben adhat felmentést az építésügyi hivatal.

Kalifornia már alapjáraton is napenergia nagyhatalom az USA-ban, jelenleg olyan 13 ezer megawattos kapacitással rendelkezik, ami hatszor több a második helyen lévő Arizona kapacitásánál. Az államban évente épülő olyan 80 ezer új lakóház 20 százalékának a tetején már most is találhatóak napelemek.

A jövőben drámaian megugrik majd a kapacitás, a Kaliforniai Energiabizottság által a héten elfogadott új szabályozás szerint 2020. január 1-től már csak napelemmel kiegészített házak építésére lehet engedélyt adni. Egyes esetekben persze kérhető a kivételezés, az építésügyi hivatal például a túl kicsi tetőfelületű, a három emeletnél magasabb, vagy épp a folyamatosan árnyékban lévő épületek esetében tekinthet el a napelemek telepítésétől.

A bizottság szerint a szabályozás életbe lépése utáni három évben 653 gigawattórával csökkenhet az áramhálózatról lekért energia mennyisége, továbbá 700 ezer tonnával redulákódhat az üvegházhatású gázok kibocsájtása. Emellett a napelemes rendszerek havi 80 dollárral, olyan 21 ezer forinttal csökkenthetik a házak rezsijét.

Persze a szabályozásnak árnyoldala is van, a napelemek miatt drasztikusan emelkedni fog az új házak építési költsége.

A Bizottság szerint nagy átlagban olyan 10 500 dollár (2,8 millió forint) extra költségre kell számítani, de az építőcégek szerint ez igencsak konzervatív becslés, realisztikusan a szabályoknak megfelelő rendszerek kiépítése inkább olyan 20 ezer dollárral (5,3 millió forinttal) dobja majd meg a végszámlát.

A szabályozás miatt akár 100 dollárral is emelkedhet a házépítésre felvett hitelek havi törlesztőrészlete.

