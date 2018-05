Imádják a magyar szerepjátékot a Kickstarteren

A kampány közepére összejött a megvalósításhoz szükséges támogatás.

Nem szokatlanok a magyarok által indított közösségi finanszírozós kampányok, azonban videojátékokra nagyon ritkán próbálnak pénzt gyűjteni a hazai fejlesztők. A kivétel erősíti a szabályt alapon most egy ilyen projekt is felkerült a Kickstarterre, ráadásul minden várakozást felülmúló sikerré vált, a kampány félidejére összejött a minimumként megjelölt 50 ezer euró. Hírünk írásakor 1746 támogató összesen 53 967 euró támogatást dobott össze, ráadásul még volt 16 nap a kampány végéig.

A Black Geyser: Couriers of Darkness egy izometrikus nézetű, csapatközpontú, egyjátékos RPG, alapvetőn valós idejű, de igény esetén szüneteltethető harcrendszerrel. A fő inspirációit a Baldur's Gatehez és Icewind Dalehez hasonló klasszikusok jelentették. A GrapeOcean csapata a Unity játékmotorral dolgozik, a közösségi finanszírozós kampány elindításának idejére pedig már sikerült implementálniuk a legfontosabb funkciókat, azaz aránylag előrehaladott állapotban van fejlesztés. Részben ennek köszönhető a kampány nagy sikere, bőven van mit mutogatni és miről beszélni a terméklapon.

A játék Isilmerald Királyságában játszódik, amely egykoron prosperáló és békés népe körében járványként kezdett terjedni a kapzsiság és az irigység. Ezek a központi témák nem csak a történetet itatják át, de mechanikailag is visszaköszönnek Black Geyserben: preferenciáiktól függően a játékosok megpróbálhatják megállítani a királyságot térdre kényszerítő kórságokat, vagy szándékosan rájátszhatnak a terjedésükre, esetleg lavírozhatnak a jó és a rossz között. A cselekedeteik jelentősen befolyásolhatják például az NPC-k általános viselkedését, a kapott loot típusát, vagy éppen a kereskedők árait.

A játék Windows, macOS és Linux platformokon is elérhető lesz, 2019 augusztusában jelenhet meg. A Kickstarteren legalább 16 eurót adakozók már kapnak belőle egy digitális kópiát a megjelenésekor, de 50 euróért már dobozos változatban is beszerezhető a Black Geyser: Couriers of Darkness.

