Egy nap alatt másfél milliárd forintot gyűjtöttek a rajongók

Amilyen nyugodalmas volt az előző hét, olyan mozgalmakkal telivé sikerült a mostani. Új szponzori szerződések köttettek meg, elindult a végső hajrá a 2018-as Dota világbajnokság felé, és még Emmy díjjal is jutalmazták az egyik legsikeresebb esport versenyének technikai oldalát.

Overwatch

Véget ért az Overwatch League harmadik etapja. Most első alkalommal hétvégi hajrá alatt nem három, hanem négy csapat közül kerültek ki a döntősök. A vasárnap főszereplője a New York Excelsior és a Boston Uprsing lettek – utóbbi 10-0-s eredménnyel, veretlenül került be az etap fináléjába. Habár az etapot a fent említett rekord felállításával a Boston nyerte, a döntő 3-0 arányban a NYXL javára dőlt el. A finálé egyoldalú végkimenetele mellett más, kevésbé kecsegtető eredménnyel is zárt a harmadik szakasz. Az eddig stabil nézőszámot produkáló Overwatch League nézettsége ismét zuhanásnak indult, a második etaphoz képest 20%-kal csökkent a nézők száma.

Új támogatót szerzett magának a Houston Outlaws. Az Overwatch League egy újabb csapatának sikerült egy ígéretes üzletet nyélbe ütnie. A múlt héten a Los Angeles Valiant lépett partneri kapcsolatra a Microsofttal, most a Houston Outlaws kötött egyességet a T-Mobile-lal. A nemzetközi telekommunikációs cég nem csak a Houstoniakat szponzorálja, de egyben a liga egyik legfontosabb támogatója. A két fél partnerségéről szóló megállapodásból kiderül, hogy a T-Mobile akciós ajánlatokkal fogja csábítgatni a Houston rajongókat, valamit a csapat készülő Youtube szériáján, a Focuson is közösen fognak dolgozni.

Dota 2

Hihetetlenül sikeres a 2018-as Battle Pass. A május beköszöntével elindult az idei Dota 2 világbajnokság felvezető időszaka, melynek egy fontos kelléke, a Battle Pass a héten vált elérhetővé. Amellett, hogy a Battle Pass minden Dota 2 játékosnak különféle ajándékokat nyit meg további előnye is van, mivel az eladott példányok után befolyt összeg 25%-a a The International 8 nyereményalapját gazdagítja. A kiegészítés megjelenését követő 24 óra alatt összesen 5 669 282 dollárra (1,5 milliárd forintra) nőtt az össznyeremény, amiből 1 milliót a versenyt szervező Valve biztosít. Tavaly a teljes elvihető összeg 24,7 millió dollár volt, és akkor az első 24 órában 4,7 millió dollár jött össze.

Egy újabb Major ért véget a hétvégén, ezúttal az oroszországi Epicenter XL-re került pont. A másfél héten át tartó verseny meglepettéssel zárult. A kétszeres címvédő Team Liquid 3-1 arányban kapott ki a PSG.LGD-től, akik kínai csapatok közül elsőként nyertek Majort. A rendezvény nem csak a helyszínen, de online is nagy sikert aratott. A héten az Epicenter XL orosz- és angolnyelvű adásait összesített értékben 11,6 millió órán keresztül nézték. Az eseményről szóló részletes összefoglalónkat itt olvashatják.

Counter-Strike: Global Offensive

A FaZe Clan egy verseny erejéig újra a világ élére került. Alig egy hete számoltunk be arról, hogy hosszas kihagyás után a dán Astralis átvette a vegyes összetételű FaZe Clantól a vezető pozíciót a HLTV listáján. Vasárnap azonban ismét fordult a kocka, mivel lezárult az Intel Extreme Masters Sydney, melynek döntősei a fent említett csapatok voltak. A finálé, habár az eredmény nem ezt sugallja, de roppant szorosra sikeredett, és végül a FaZe javára dőlt el 3-0 arányban. Azonban a meggyőző matematikai fölény sem volt elég ahhoz, hogy visszavegyék az első helyet az Astralistól, így továbbra is a 2. helyen állnak.

Emmy díjat kapott a Riot Games

A játékfejlesztő cég a 39. Sport Emmy alkalmával kapott kitüntetett figyelmet a tavalyi világbajnokságon nyújtott teljesítményükért, Outstanding Live Graphic Design (Kimagasló Élő Grafikai Design) kategóriában. A díjat Ariel Horn, a Riot egyik producere vette át, aki köszönőbeszédet is mondott. „Őszintén szólva, hosszú volt az idáig vezető út. 2009 óta arról álmodtam, hogy ebben az új sportszférában dolgozhassak. Igazán nagy megtiszteltetés, hogy olyan gyerekekkel foglalkozhatok, akik ezelőtt nem tapasztalták meg a sportok világát, és persze mind ugyanezért vagyunk itt. Azért vagyunk itt valamennyien, mert szeretjük a sportokat, legyen szó tradicionális labdajátékokról, vagy esportról."

A tavalyi év folyamán az ELEAGUE bezsebelt egy-egy jelölést Kimagasló Stúdió-Design és Kimagasló Művészeti Irányzat kategóriákban, de díjat végül nem vihettek haza. Idén a Riot mellett szintén jelölve lettek ugyanazon kategóriában, ám a League of Legends alkotóinak CGI sárkánya bizonyult a szakmai zsűri szemében kiemelkedőbbnek, melyet a Worlds 2017-es nyitóünnepségén keltettek életre.