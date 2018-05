Ösztöndíjat nyertek az egyetemi esport bajnokság győztesei

A Blizzard által megrendezett Heroes of the Dorm egyetemi esport versenyen, a győztes csapat tagjai teljes értékű ösztöndíjat kaptak. A kanadai Laval University a döntőben a Buffalo ellen aratott 3-0-as sikert a kaliforniai Blizzard Arénában. A Laval az első kanadai csapat a Heroes of the Dorm történetében, akiknek sikerült megnyerniük a tornát.

Idáig még egy kanadai csapatnak sem sikerült az, ami a Laval University játékosainak, sőt, kanadai csapat még a tornára sem jutott be ezelőtt. A Heroes of the Storm videojáték egyetemi esport bajnokságán hatalmas volt a tét, hiszen a győztes keret játékosai ösztöndíjat szereztek az egyetemükön.

A nyolcadik kiemelt Buffalo a torna esélyesét, a UC Irvinet verte meg a negyeddöntőben, majd az ötödik kiemelt Cal Poly Pomona következett, akiket remek mérkőzésen 3-2-es összesítéssel búcsúztattak. A második kiemelt Laval nagyon keményen készült a Heroes of the Dorm versenyre, hiszen profi csapatok ellen játszottak gyakorlómeccseket.

A Laval a harmadik kiemelt Kenctucky legyőzésével került be a döntőbe és meglehetősen simán tudtak nyerni azon a meccsen, annak ellenére is, hogy a Kentucky zsinórban második éve jutott el a legjobb négy közé.

Jérôme "Earth" Levesque, a csapatkapitány elmondta, hogy hihetetlen előny és remek lehetőség volt számukra profi csapatokkal készülni, hiszen rengeteg apró trükköt és stratégiát lestek el tőlük, erre pedig a többi csapatnak nem volt lehetősége. Ugyan a Buffalo az első játszmában még hasonló szinten teljesített, mint a Laval, a kanadaiak mégis megszerezték a vezetést, majd egyre magabiztosabban játszottak a széria további részében.

Bruce "Nesdip" Jouve, a Laval egyik játékosa arról beszélt, hogy rengeteg nehéz pillanata volt a csapatnak, főleg az elején. A két héten át tartó felkészülés során majdnem az összes edzőmeccsen kikaptak, de a végére összeállt a keret és sokat javultak, így pedig kiérdemelték az ösztöndíjat a Laval University-re.

A Blizzard emellett a rajongókra is gondolt, hiszen azok akik eltalálták a 64 csapatos torna minden párosítását és mérkőzését, 1 millió dollárral lehettek gazdagabbak. A kosárlabdával ellentétben, amennyiben senki nem tudja pontosan megtippelni a torna találkozóit, a legtöbb győztest eltaláló játékos 10 ezer dollárt nyer.