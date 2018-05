Jó esély van rá, hogy minden idők egyik legforróbb nyara lesz az idei. A brutális meleget segíthet túlélni egy jó kis beépített klímaberendezés, ám egy ilyen masinát az ember nem akaszt le csak úgy az áruházból. Egyrészt komoly költséget jelent egy ilyen készülék beszerzése, beszerelése, másrészt rengeteg dologra oda kell figyelni, úgyhogy összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Milyet és kitől?

A legfontosabb dolog, hogy klímaberendezés vásárlása előtt muszáj kikérni egy hozzáértő véleményét, kivéve akkor, ha valakinek ez a szakmája értelemszerűen, de persze akkor is elbeszélgethet magával. Mielőtt azonban elzarándokolnánk egy szaküzletebe, fontos felmérni a klimatizálandó helyiség méretét, elhelyezkedését, hogy merre néznek az ablakok, és mennyi a napsütéses órák száma. Fel kell jegyezni, hogy hány fal van az adott szobában, ezek melyike külső és melyike belső fal, illetve, hogy mekkora az üvegfelület, és milyen a nyílászárók típusa.



Érdemes átgondolni, hogy egy lakás, ház helyiségei közül melyikben van szükség mindenképpen klímára, illetve azt számba venni, hogy általában hány személy tartózkodik az adott térben. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy milyen hőforrások (például tv, számítógép) találhatóak ott, valamint persze arról sem, hogy mennyi pénzünk van erre az egész klímásításra.

Ezenkívül az is kiemelt fontosságú, hogy csak hűtésre vagy fűtésre is szeretné-e valaki használni a terméket.

Ha mindezzel megvagyunk, akkor érdemes felkeresni egy szakit, aki ezekután már jó eséllyel tud ajánlani megfelelő terméket vagy termékeket. Amennyiben valakit nem érdekelnek ezek az információk vagy nem tartja őket fontosnak, azt jobb azonnal ott hagyni. Varázslók ugyanis nincsenek, ezek pedig olyan adatok, amiket senki sem tud kiszopni az ujjából.

A beszerelés

Jó tudni, hogy egy kormányrendelet értelmében csak egy hitelesített vállalkozás szakképzett alkalmazottja szerelheti be a klímákat, és a készülék beszerzése előtt már meg is kell állapodni a céggel. A vásárlás során ugyanis a vevőnek be kell mutatni azt a dokumentumot, amely igazolja, hogy a berendezést melyik vállalat fogja telepíteni.

Ez egyébként nem valami bürokratikus marhaság, amelynek az a célja, hogy megnehezítse az emberek életét. Egy szakszerűtlenül beszerelt klímaberendezés ugyanis komoly betegségeket, sőt, akár halált is okozhat, és az ingatlan pusztulását is eredményezheti. Ez egyszerűen nem az a játszótér, ahol a Fusi Misik és a Mekkmester Marcik kiélhetik magukat, a tét itt túl nagy ehhez. Ettől függetlenül persze biztosan akadnak, akik nem riadnak vissza a kókányolástól, de ők komolyan megüthetik a bokájukat.

Ha egy ellenőrzés hibákat talál, akkor akár a több százezer forintot is elérheti a bírság mértéke.

Érdemes a kiválasztott céget lekáderezni egyébként, hiszen a beszerelés bizony kosszal és szennyeződéssel is járhat. Úgyhogy jobb már olyan vállalatot megbízni a munkával, akikről lehet tudni, hogy tiszta munkát végeznek, és nem fognak vakolatdarabokkal dúsan díszített sitthalmocskákat otthagyni a szobában. Emellett persze kiemelt fontosságú a garancia kérdése is, hiszen ezen aztán végképp nem érdemes spórolni.

Költségek

Az otthoni felhasználóknak szánt klímaberendezések árai ma 80 000-től körülbelül 220 000 forintig terjednek, tehát a szórás igen nagy. A teljesen alaptudású modellek mellett már vannak olyanok, amelyek beépített színes LED-ekkel rendelkeznek, és akár telefonról is vezérelhetőek, esetleg okos otthoni rendszerbe integrálhatóak. Egy klíma beszerelése nagyjából 50-60 000 forintba kerül, de ha mondjuk a kültéri egységet a lichthófban kell elhelyezni, alpin technikára vagy extrém falátfúrásra van szükség, az értelemszerűen megdobhatja egy pár tízessel a költségeket. A beszerelés időtartama átlagosan 4-5 óra, szóval ennyi idővel mindenképp érdemes kalkulálni, illetve azzal is, hogy az egész zajjal jár, ami zavarhatja a szomszédokat.

Hogy használjuk, mik a veszélyek?

Egy klímaberendezés tényleg nagyon hasznos lehet, de ettől függetlenül nem szabad feleslegesen és állandóan bekapcsolva tartani. Egyrészt zabálja az energiát, azaz jelentősen megdobhatja a villanyszámlát, ha állandóan be van kapcsolva. Emellett könnyedén kiszáríthatja az orrnyálkahártyát és a szájüreget, valamit torok- és fejfájást is okozhat a használata. Sőt, a testet folyamatosan érő hideg levegő hatására ízületi gyulladások alakulhatnak ki, ami komoly fájdalommal jár, és végső soron akár mozgásszervi elváltozásokhoz is vezethet. Arra tehát nagyon oda kell figyelni, hogy ha lehet, senki se álljon vagy üljön huzamosabb ideig a kifújt levegő útjába.

Lényeges a klímaberendezés tisztán tartása, amely a legtöbb esetben elvégezhető akár házilag is, betartva a gyártó utasításait.

Ezenkívül érdemes szem előtt tartani azt az aranyszabályt, hogy a klímát nem szabad túl hidegre állítani, hanem kintihez képest csak maximum 8-10 fokkal hűvösebbre.

