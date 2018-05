Az egész világot megrázhatja az új brit online pornótörvény

A britek 2016-ban kezdtek bele az internetes megfigyelés rendkívüli megerősítésébe, 2017-től pedig az online pornónak mentek neki. Az idén hatályba lépő szabályok alapján még az olyan nemzetközi oldalak is veszélybe kerülhetnek, mint a Twitter vagy a Tumblr.

Az Egyesült Királyság még 2016-ban kezdte alaposan megszigorítani a kormány internethasználathoz kapcsolódó megfigyelési lehetőségeit. A parlament által november 29-én elfogadott törvény például lehetővé teszi, hogy a brit kormány olyan mértékben figyelhesse meg a polgárainak tevékenységét, amire talán még sosem volt példa a nyugati demokráciákban. Az egy dolog, hogy gyakorlatilag lehallgathatják a nemzetközi kommunikációt, de talán ennél is fontosabb, hogy egy adatbázist építenek ki arról, hogy az ország lakosai (minden egyes lakos) milyen weboldalakat látogatott meg.

Az adatbázis pontosan egy évig tárolja majd ezeket az információkat, de itt még nem ért véget a dolog: a törvény értelmében azt is eltárolhatja az állam, hogy milyen alkalmazásokat használnak a polgárok a mobiltelefonjukon, és a lebonyolított hívások mellé milyen metaadatok társultak. Azt mondjuk meg kell hagyni, hogy elméletileg az oldallátogatást nem raktározzák teljesen pontosan, csak az alap domain címet, ami az Origo esetében például azt jelenti, hogy látják, ha egy brit állampolgár meglátogatta az Origo.hu címet, azt azonban már nem, hogy azon belül milyen aloldalakra ment át. Ezenkívül tudják még, hogy egy felhasználó meddig maradt az adott oldalon, az IP-címét is feljegyzik, és néhány alapvető információt, hogy milyen eszközről történt az elérés.

Az egész dologban a legijesztőbb azonban, hogy az adatok lekéréséhez nincs szükség bírói jóváhagyásra, pusztán a rendőrség vagy egyéb nyomozóhatóság megítélésére van bízva, hogy mit tekintenek meg. Ráadásul ehhez egy központi keresőrendszer is létrejött, ami lehetővé teszi, hogy minél egyszerűbben és gyorsabban tudjanak szűrni a felépített adatbázisban.

A pornót sem hagyták figyelmen kívül

Ezt követően 2017-ben indult el a törvénykezés azzal a gondolatmenettel, hogy ha már az internethasználatot felügyelni tudják, akkor tegyenek valamit annak érdekében is, hogy a kiskorúak semmiképpen se látogathassanak pornografikus anyagokat tartalmazó weboldalakat. Ez nagyon röviden azt jelenti, hogy kötelező korhatár-ellenőrzést akarnak kötelezővé tenni az ország lakossága számára, és itt nem csak arról van szó, amikor egy weboldal simán megkérdezi, hogy a látogató hány éves, és azt ütünk be, amit szeretnénk. Itt tényleg bizonyítani kell korunkat.

Azonban a dolog pikantériája, hogy mindez nemcsak az Egyesült Királyságon belül üzemelő weboldalakra érvényes, hanem tulajdonképpen mindenre, amit a szigetország polgárai nemzetközi szinten el tudnak érni. Ez pedig azt jelenti, hogy az olyan oldalaknak is alkalmazkodniuk kell az új törvényekhez, mint a Twitter és a Reddit, melyek ugyan kifejezetten nem pornóoldalak, de bizony találhatók rajta ilyen jellegű tartalmak. Elég csak megnézni az egyes pornósztárok Twitter-fiókjait.

A törvényhozók azonban itt még nem álltak meg, és a pornófilmekben megjelenő tartalmakat is cenzúrázzák. Ez azt jelenti, hogy bizonyos "nem konvencionálisnak" ítélt szexuális cselekvéseket egy az egyben kitiltanának a filmekből. Olyanokról van szó, mint a női ejakuláció, a köztéren közösülés, az ostorozás, vagy éppen az olyan jellegű fizikai bántalmazás, ami látható nyomot hagy a másik félen. Igaz, mindez egyébként nem lenne hatalmas újdonság a szigetországban: ugyanezek a szabályok 2014 óta már vonatkoznak a DVD-n és az online letölthető formában terjesztett pornófilmekre, és az ernyő alá most be kellene kerülnie az olyan streamelésre kihegyezett óriásoknak is, mint a PornHub.

Persze az események nem maradtak kritikusok és tüntetők nélkül. A törvényt ellenzők szerint az ilyen "internet kora előtti prűd moralitás forszírozása" csak visszahúzza az országot, és figyelmen kívül hagyja, hogy a filmekben az események két beleegyező felnőtt között zajlanak le.

Ha pornót akar, vegyen hozzá kártyát az újságosnál

Mindezt az eredeti tervek szerint már most áprilistól be kellett volnia tartania az összes pornografikus anyagot tartalmazó vagy közvetítő online médiumnak. Ez azonban sosem lett volna egyszerű menet, ugyanis most már az Egyesült Királyságban sugárzott (mindenféle) filmet felügyelő és korhatár-besoroló hatóságnak, a British Board of Film Classificationnek (BBFC) kellett volna ellenőriznie mindezt, ez a hatáskör azonban hivatalosan csak most februárban került hozzájuk.

Ez azt jelentette, hogy a BBFC-nek nem volt elég ideje a felkészülésre, nem tudtak még hivatalos irányelveket kiadni, mint ahogy arra sem lettek volna képesek, hogy ténylegesen ellenőrizzék, az érintett oldalak megfelelően végzik a korhatár-ellenőrzést. Így végül a kormány úgy döntött, hogy az egészet eltolják valamikorra év végére, egyelőre pontos dátum nélkül.

És akkor persze ott van a technológia kérdése: mégis ki, hogyan és milyen rendszeren keresztül fogja tudni garantálni, hogy a pornóoldal látogatója ténylegesen nagykorú? Nos, ennek a kidolgozását már a piacra hagyja a brit kormány, ami pedig jelen állás szerint monopolhelyzetet teremthet, az eddig bejelentett egyetlen megoldás ugyanis a MindGeek nevű céghez köthető. A MindGeek a legnagyobb online pornóstreamelős oldalak tulajdonosa, olyanok tartoznak hozzá, mint a Pornhub, a RedTube és a YouPorn. A vállalat már egy ideje rendelkezik az AgeID nevű rendszerrel, amit szívesen licencelne másoknak is, azonban arról egyelőre nem esett szó, hogy mennyiért. Nem csoda, hogy a független pornóoldalak tulajdonosai már azon aggódnak, hogy a MindGeek majd így próbálja meg csorbítani a piaci versenyt.

Erre most a BFCC bejelentett egy lehetséges alternatív verziót: az általuk tulajdonolt újságboltokban személyi igazolvány vagy jogosítvány ellenőrzése után lehetne vásárolni egy 16 számjegyű kódkártyát, amivel aztán szabadon hozzá lehet férni a kívánt tartalomhoz. Ez nyilván kicsit sem lesz kellemetlen, de legalább a pornófogyasztóknak nem kell egy online adatbázishoz megadni az adataikat.