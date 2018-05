Mégsem képviselteti magát magyar játékos az ESL Pro League-en

A hét elején elkezdődik, a végén pedig befejeződik az ESL Pro League helyszíni döntője, amely Texas fővárosában, Dallasban fog lebonyolódni. A 7. szezon fináléja május 14 és 16 között veszi kezdetét a csapatkörökkel, majd 18 és 20 között ér véget a fő eseménnyel. Összeszedtük, mely csapatokra érdemes különösképpen odafigyelni.

6. Cloud 9

A lista végére csupán egyetlen észak-amerikai csapatnak maradt kiadó hely, ezt pedig a Cloud 9-nak szántuk. A csapat ez év januárjában az ELEAGUE Majorön 2-1 arányban megverte a FaZe-t, ezzel pedig bezsebelték Észak-Amerikának az első major győzelmet. Habár az SK-hoz hasonlóan megkérdőjelezhető teljesítményt nyújtanak, mégis van annyi előnyük, hogy hazai pályán

5. SK Gaming

Az SK Gaming nagy slamasztikában van. A csereidőszakot követően egyáltalán nem teljesítenek olyan eredménnyel, mint amit tőlük megszokhattunk - a múlthavi IEM Sydney-n az utolsó helyen végeztek -, ezért nagy rajtuk a nyomás, hogy bizonyítsanak. Az elkövetkezendő hónapokban az SK-nak össze keményen kell szednie magát, és reményeink szerint a csapat teljesítményének javulása az ESL Pro League-gel fog kezdődni. A csapat egyetlen tag kivételével továbbra is a régi maradt, Gabriel „FalleN" Toledo pedig nem arról híres, hogy egykönnyen feladja törekvéseit.



4. Natus Vincere

Habár az idei bajnoksági eredményeiken nem látszik, a Natus Vincere (NaVi) egy igen összetett és kemény fából faragott csapat. 2018-ban két alkalommal is második helyezést értek el, egyszer februárban a StarLadder & i-League StarSeries 4. szériájában, majd másodjára április végén, a DreamHack Masters Marseille-en. Külön érdekesség, hogy a NaVi-nál tavaly október óta nem volt embercsere, tehát egy összeszokott csapatról beszélünk. AWP játékosuk, Oleksandr „s1mple" Kostyliev pedig jelenleg a világon legfenomenálisabban teljesítő Counter-Strike játékos, aki olyankor is remek játékkal szórakoztatja a közönséget, ha mellette álló csapat átlagon alul teljesít.

3. Mousesports

Ha annyi nem lenne elég, hogy az európai régió első helyezettjeként végeztek az online ligában, akkor megemlítünk egy másik igen nyomós mellettük szóló érvet. A mousesports az utóbbi évek egyik legjobban fejlődő csapata, akiknek hullámzó teljesítménye 2018 folyamán stabilizálódni látszik. Idén 3 versenyt is megnyertek, beleértve a V4 Future Sports Festival CS:GO rangadóját, illetve 2 másik alkalommal végeztek dobogós helyen.

2. FaZe Clan

Dallasban folytatódik a FaZe és az Astralis párharca. Mivel a FaZe az elmúlt hónapok során magabiztosan az első helyen állt és Olof "olofmeister" Kajbjer Gustafsson ideiglenesen pihenőre kényszerült úgy érezzük, hogy a FaZe egy időre kifulladt, ez a korábbi versenyeken való szereplésükön is meglátszik. (DreamHack Masters Marseille: 8-5. hely, StarLadder & i-League StarSeries Season 4: 4. hely, stb.) Azonban nem kell őket félteni, a csapat most is kellőképpen összeszokott, még úgy is, hogy helyettesítő játékossal operálnak. Ráadásul az Olofot kiváltó Richard "Xizt" Landström koránt sem nevezhető zöldfülű újoncnak.

1. Astralis

Április során kimutatták a foguk fehérjét az egykor félelmetes dánok, méghozzá olyan mértékben, hogy átvették a vezetést a HLTV Counter-Strike csapatokat rangsoroló listáján. Sikerük egy fontos szereplője a sérülésből felépült és az ELEAGUE Major alatt visszatért Nicolai „dev1ce" Reedtz, valamint az őrületes teljesítményéről ismert Andreas „Xyp9x" Højsleth is régi fényében tündököl. Habár az egyéni eredmények nem mindig mérvadók, mi mégis bízunk az Astralis győzelemében.