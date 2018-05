5 erős érv az asztali számítógép mellett

A hagyományos asztali számítógépek piaca folyamatosan zsugorodik, ezzel párhuzamosan pedig a notebookok iránt megállás nélkül nő a kereslet. Ez egyrészt érthető, hiszen a kompakt gépek jóval kevesebb helyet foglalnak, emellett az sem utolsó szempont, hogy hordozhatóak, és nem kell hozzájuk külön mindenféle kiegészítőt, egeret, billentyűzetet, hangfalat vagy épp kijelzőt vásárolni.

Ettől függetlenül bizony továbbra is van az asztali PC-knek létjogosultsága, egyáltalán nem szabad leírni ezt a termékcsaládot, mert sok szempontból jobb vételnek számítanak, mint a laptopok. Nem csoda, hogy még mindig százmilliós nagyságrendben értékesítenek ilyen típusú berendezéseket, és folyamatosan jönnek ki az újabb és újabb innovatív hardverek ebben az iparágban is. Összeszedtünk öt igazán ütős érvet a hagyományos számítógépek mellett, ha Ön vásárláson töri a fejét, érdemes ezeket is figyelembe vennie

A végén pedig arra kérjük, hogy szavazzon arról, hogy hogyan látja, van-e még létjogosultsága ezeknek a masináknak.

Ár/teljesítmény

Mivel az asztali gépek sokszor más hardvereket használnak mint a notebookok, ahol mindent a kis méretnek, a helytakarékosságnak rendelnek alá, ezért nem igazán fordulhat elő, hogy egy laptop és egy hagyományos számítógép pont ugyanolyan komponensekből áll. Ebből fakadóan aztán nem is lehet tökéletesen összevetni a két termékcsoportot, de általános érvényű szabályként azért elmondható, hogy egy ugyanolyan teljesítményű hordozható számítógép általában kétszer annyiba kerül, mint egy asztali modell.

Azaz úgy is fogalmazhatunk, hogy ha valakinek van X mennyiségű pénze egy computerre, akkor azért kétszer jobb asztali gépet kap.

Fejlesztés

A notebookokat otthoni körülmények között, egy laikus, spéci szerszámokkal nem rendelkező felhasználónak tilos szétszednie! Ebből fakadóan, ha valaki rájön, hogy szeretne bele mondjuk bikább merevlemezt, SSD-t, vagy több/jobb memóriát, akkor muszáj elmennie a szervizbe, ahol kemény forintokat fognak ezért pluszban legombolni róla. Egy asztali gépnél nincs ilyen kényszer. Ma már 10 éves gyerekek és 70 éves papókák csinálnak YouTube-videókat arról, hogy hogyan szedik szét vakon/részegen a PC-t, és cserélnek benne ki mindent. Bal kézzel.

Ez egyébként hatalmas szabadságot is jelent, hiszen, ha valaki egy idő után döbben rá, hogy másfajta masinára lenne szüksége, akkor szép apránként kibelezheti, és a hatalmas választékból szemezgetve a szükséges alkatrészekkel feltöltheti a gépét. Tehát sokkal jobban a saját igényei szerint személyre szabhatja azt, hogy milyen vasat használjon. A notebooknál szigorúan szabályozott minden a tökéletes helykihasználás miatt, ez pedig sokkal inkább megköti a felhasználók kezét.

Az sem utolsó szempont, hogy környezetvédelmi szempontból is sokkal jobb az asztali gép, hiszen ha egy notebook elavul, akkor az olyan, még működőképes és problémamentes komponensek is mennek a levesbe, mint a kijelző, vagy mondjuk a billentyűzet.

Javítás

Annak köszönhetően, hogy a komponensek szellősebben helyezkednek el az egyszerűen szétszedhető asztali készülékházban, jóval kényelmesebb hozzájuk lehet férni. Ez pedig egy átlag felhasználó dolgát is megkönnyíti, ha valami gond lenne valamelyik hardverrel. Egyszerűbb a problémát detektálni, és még az is előfordulhat, hogy a javítás is házilag kivitelezhető, ha például össze kell dugni csak néhány szétcsúszott kábelt, vagy forrasztani kell egy vezetéket.

És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy az egyes perifériák sokkal egyszerűbben javíthatóak. Gond van a klaviatúrával, beragadt egy gomb? Semmi vész, pontosan öt perc alatt szét lehet kapni egy billentyűzetet, és ha nagy a baj ki lehet cserélni bármikor egy mozdulattal, akár úgy is, hogy valakitől kölcsönkérünk egy ezeréves darabot, amíg nem szerzünk egy újat.

A notebooknál ez megint kivitelezhetetlen házilag, szerelőhöz kell menni mindig, aki már a kezét dörzsölve várja a kuncsaftokat. Az egérrel gyakorlatilag ugyanez a helyzet, mint ahogyan a képernyővel, kijelzővel is.

Takarítás

A számítógépek csak úgy szívják magukba a port működés közben, amely előbb-utóbb óhatatlanul problémákat okoz. A szennyeződés ugyanis rosszat tesz a szellőzésnek, amely így túlmelegedéshez, azaz végső soron a teljesítmény csökkenéséhez, sőt a készülék kikapcsolásához is vezethet. Egy notebookot nem igazán lehet házilag kipucolni (bár egyesek javasolják a sűrített levegő használatát, de ez TILOS!), ha valaki ilyen jellegű anomáliákat tapasztal, tehát például, hogy tűzforró a termék alja, akkor mehet megint a szervizbe, és búcsút inthet a pénztárcájából kiröppenő bankóknak.

Bezzeg az asztali gépek! Azokkal nincs ilyen probléma, kényelmesen el lehet érni mindent, gyönyörűen ki lehet takarítani az egészet. Gyorsan és INGYEN!

Művészi önkifejezés

Ha valakinek az az ötlete támadna, hogy a notebookjának külsejét megpróbálja egy kicsit a saját ízléséhez szabni, akkor annyit tehet maximum, hogy teleragasztja matricákkal, ami azért lássuk be, elég alapszintű megoldás. Bezzeg az asztali gép, ott aztán tényleg mindenki kiélheti a fantáziáját. Erről tanúskodik az a rengeteg úgynevezett mod, azaz házilag készített készülékház, amelyek között akadnak űrhajók, mozdonyok, babák, autók, sőt még virágoskertek és diorámák is.

