A törpétől az óriásig: Az OLED tévék fejlődése pazar képeken

Jelenleg az egyik legforróbb, legmenőbb technológiának az OLED számít a televíziós iparágban, legalábbis ami a kijelzőket illeti. Ez az eljárás ugyanis az LCD-hez képest egyszerűbb szendvicsszerkezetű, amit azt jelenti, hogy maguk a képernyők is karcsúbbak lehetnek.

Nincsenek bennük háttérvilágításul szolgáló LED-ek, sem folyadékkristállyal töltött cellák, mindössze egy leheletvékony szerves filmréteg, amelyet annyi részre osztottak, ahány képpontból az adott kijelző áll, tehát amennyi a termék felbontása. Ez a mai modern tévék esetén egyébként jellemzően 3840 x 2160, azaz 8 294 400 pixelt jelent.

Amennyiben az adott képponthoz tartozó filmréteg részbe áramot vezetnek, akkor ott fizikai reakció hatására fény keletkezik. Ezáltal pedig lehetségessé válik tehát a képpontok egyenkénti vezérlése, azaz ki-be kapcsolása. Hiszen ha valamelyik pixelbe nem vezetnek áramot, akkor az nem fog világítani, magyarul tökéletesen, 0 nit fényerejű fekete lesz. Ez pedig egyben azt jelenti, hogy ezáltal a termék képessé válik a végtelen kontrasztarány megteremtésére, amit úgy kapunk meg, hogy a képernyő legvilágosabb fehér pontjának fényerejét elosztják a legkisebb fényerejű feketéjénél mért fényerő értékével.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mód nyílik rendkívül vékony, akár mindössze 5 milliméter vastag, hibátlan feketét, élethű tónusokat és elképesztően kontrasztos képet produkáló televíziók előállítására.

Nem csoda, hogy a legtöbb nagy gyártó a prémium szinten, tehát a legnagyobb tudású, presztízsmodellek kategóriájában már erre a technológiára váltott, és csak az alacsonyabb régiókban alkalmazza a sokáig egyeduralkodó LCD képalkotási eljárást.

Az OLED csak az elmúlt években kezd elterjedni, pedig már egy évtizede bemutatták az első ilyen tévét. Azonban sokáig rengeteg kihívással kellett megküzdeni a mérnököknek, egészen pontosan az élettartammal akadtak igen komoly problémák, és az is rengeteg ideig tartott, amíg sikerült kellően költséghatékony, azaz megfizethető árú gyártási technológiákat kidolgozni. Viszont most minden jel arra utal, hogy eljött az ideje annak, hogy az OLED televíziók lassan tömegtermékké váljanak. Jelenleg az egyetlen cég amely panelt gyárt, az az LG. Ám a dél-koreai konszern tucatnyi más cégnek is értékesíti ezt a kulcsfontosságú alkatrészt, amelynek köszönhetően az OLED tévék azok kínálatában is megtalálhatóak. Mivel a többiek a saját szoftvereikkel dolgoznak, és a dizájn is nagyon különböző, ezért szó sincs arról, hogy e modellek ugyanolyanok lennének.

