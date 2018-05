Inkognitó módot kap a mobilos YouTube

Szűk körben már teszteli az újdonságot a vállalat.

A világ legnagyobb videómegosztóját a Google-fiókjukba bejelentkezve használóknak valószínűleg már feltűnt, hogy alapértelmezett beállítások mellett a YouTube gyűjti és tárolja a már megtekintett mozgóképek listáját. Ez részben azért történik, hogy relevánsabb videókat és csatornákat tudjon ajánlani a rendszer, de a felhasználóknak is jól jöhet, például ha valamilyen okból meg kívánnak keresni egy korábban látott videót, akkor csak rá kell nézniük az előzményeikre.

Persze időnként előfordulhat, hogy a felhasználók valamilyen oknál fogva nem szeretnék, ha a YouTube rögzítene egyes videókat az előzményeikben. Ez megoldható, csak ki kell kapcsolni webhelyen vagy a mobilalkalmazásban a megtekintési előzmények mentését, plusz az adatvédelmi beállítások lapon járva akár törölhető is az összes megtekintési és keresési előzmény.

Az előzmények mentésének kikapcsolása persze egy kicsit macerás, éppen ezért is a YouTube most szűk körben megkezdte az inkognitó mód tesztelését az androidos mobilalkalmazásában. A tesztben részt vevők a profilképükre koppintva bejövő menüben kapcsolhatják be az inkognitó módot, a kijelentkezés menüpont alatt jelenik meg a lehetőség.

Ameddig aktív az inkognitó mód, addig a videómegosztó nem menti el a keresési és megtekintési előzményeket.

Nem világos, hogy mikor válhat globálisan elérhetővé a YouTube újítása.

