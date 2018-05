Az utolsókat rúgja a Tidal?

Több hónapos csúszásban van a jogdíjak kifizetésével Jay-Z zeneszolgáltatása.

A zenestreamelők piacát jelenleg három szolgáltatás dominálja, a Spotify, az Apple Music és a Deezer. A negyedik legismertebb talán a Tidal, amelyet még 2014-ben indított a norvég Aspiro nevű cég. A következő évben Jay-Z megvásárolta a szolgáltatást, majd 2017-ben eladta a 33 százalékát a Sprint mobilszolgáltatónak.

A Tidalt érdemben az különbözteti meg az említett riválisoktól, hogy CD-minőségben is streamelhetőek róla a zenék. Kétféle előfizetése van, az általánosságban véve jó hangminőséget kínáló Premium csomagja hazánkban havi 1499 forintba, míg a CD-minőségű zenéket kínáló HiFi csomagja havi 2999 forintba kerül.

Az elmúlt években a Tidalt alaposan megtaposták a riválisok, pedig Jay-Z rengeteg átmenetileg exkluzív zenét szerzett rá a legnépszerűbb előadók egy részétől. A szolgáltatás most már határozottan egy süllyedő hajó benyomását kelti, a Tidal ügyeivel kapcsolatban jó bennfentes információkkal rendelkező Dagens Næringsliv hírportál (via The Verge) értesülései szerint több hónapos csúszásban van a jogdíjak kifizetésével.

Három nagy zenekiadó esetében pár hónap a csúszás, a Sony tulajdonában álló Phonofile ügyvezetője megerősítette a probléma létezését a publikáció számára. A kis zenekiadók esetében ennél sokkal nagyobb lehet a baj, a norvég Propeller Recordings ügyvezető igazgatója szerint a cége utoljára tavaly októberben kapott jogdíjat a Tidaltől.

Állítása szerint most már sok zenész és kiadó gondolkodik a zenéinek leszedetésén, erősen fogyóban van a türelmük.

Az ügyhöz szorosan kapcsolódik, hogy a Dagens Næringsliv tavaly decemberi riportja alapján akkoriban a Tidalnek már csak olyan hat hónapra elég tőkéje maradt a működéshez. Ezt a Tidal nem volt hajlandó megcáfolni, csak annyit közölt a zenestreamelő sajtósa az értesülésre, hogy a Tidal indulása óta nagyon sok negatív sztori jelent meg a szolgáltatással kapcsolatban, eközben viszont más sem történt, minthogy folyamatosan nőtt a felhasználói bázis.

A témánál tartva igazából nem világos, hogy hány előfizetője van a Tidalnek. A Dagens Næringsliv belsős forrásokból származó információk alapján még 2017 elején azt állította, hogy a Tidal rutinszerűen és durván manipulálja az előfizetői számokat. Jay-Z szerint 2016 márciusában a szolgáltatásnak 3 millió előfizetője volt, míg a belsős dokumentumok szerint valójában csak 850 ezren fizettek akkoriban a szolgáltatásért.

Ha igaz az információ, akkor a rapper nagyvonalúan a 30 napos ingyenes próbaidőt használókat is hozzávehette az előfizetők számához.

Hab a tortán, hogy a Dagens Næringsliv által most májusban publikált kutatás szerint a Tidal több száz milliós nagyságrendben manipulálhatta Beyoncé Lemonade és Kanye West The Life of Pablo albumainak a hallgatási számait, így Jay-Z felesége és a zenésztársa rengeteg másoknak járó jogdíjat zsebelhettek be. A Tidal tagadta a vádakat, a norvég és a svéd zeneipari jogvédők pedig bejelentették, hogy független adatelemzést kívánnak végezni a Tidal statisztikáin.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!