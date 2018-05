Okospelenkát tervezett az Alphabet leánycége

Azt is képes lehet megállapítani, hogy pisilt vagy kakilt-e a csecsemő.

Nem áll távol a gyártóktól a gyermekeknek szánt viselhető eszközök tervezése, bár eddig elsősorban GPS-es okosórákat terveztek számukra, amelyekkel a szülők elméletileg bármikor megállapíthatják a palántáik földrajzi helyzetét. Most kiderült, hogy a Google tulajdonosaként is funkcionáló Alphabet egészségügyi fejlesztésekkel foglalkozó leánycége a legkisebbekre is gondolt, még 2016-ban szabadalmat nyújtott be egy okospelenkáról, amely szükség esetén a mobiljaikon vagy okosóráikon keresztül riasztaná a szülőket.

A Verily high-tech pelusának alapvető funkciója, hogy képes érzékelni a pelenka tisztasága szempontjából releváns eseményeket, ráadásul a benne lévő anyagok elektromos vezetőképességének vagy ellenállásának a változásából azt is képes lehet megállapítani, hogy pisire vagy kakira számíthatnak-e a szülők. Az alapvető funkcionalitás mellett az okos pelenka például hőérzékelőt vagy gyorsulásmérőt is tartalmazhat, az utóbbi állítólag a pelenka általános állapotának a felmérésében segíthetne.

Az okospelenkák elektronikája egy szabadon leszedhető és felrakható modulban kapna helyet, így elvileg nem kerülne horror összegbe a pelenka darabja.

Egyelőre nem világos, hogy valaha piacra kerül-e a Verily terméke, bár a cég szerint nem csak babákon lenne alkalmazható, hanem például mások gondozására szoruló idősebbeken is, így az elsőre nyilvánvalónál jóval nagyobb és fizetőképesebb piaca lehet a terméknek.

