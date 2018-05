Egyjátékos kampány nélkül jön az új Call of Duty

Helyette battle royale módot kap a Black Ops 4.

Az Activision félig-meddig bejelentette az idei Call of Duty játékot, az elsősorban a Treyarch által fejlesztett Black Ops 4 alaposan megváltoztathatja a szériáról kialakult képet. A pletykáknak megfelelően ez lesz az első egyjátékos mód nélkül érkező cím a sorozatban, ami önmagában nem sokkoló, hiszen a vásárlók már nagyon régóta jellemzően a multiplayer miatt veszik meg minden évben a Call of Duty-t. A pár órás kampány készítése üzletileg rossz befektetés az Activision számára: eszement összegbe kerül, ráadásul nem lehet mikrotranzakciókkal monetizálni.

Az egyjátékos mód helyett bevezetett új Blackout játékmóddal a Call of Duty is csatlakozik a battle royale műfajú játékokhoz. A kiadó szerint ezt a módot két dolog különbözteti majd meg a PUBG-hez vagy Fortnite-hoz hasonló riválisoktól: egyrészt a széria végletekig csiszolt és pörgős játékmenete, másrészt pedig a járművek vezethetősége. A Battlefieldekhez hasonlóan nem csak földi, hanem vízi- és légijárművek is elérhetőek lesznek az új Call of Duty-ban.

Végül nagyon fontos változás, hogy az Activision tervei szerint a Call of Duty: Black Ops 4 a megjelenése utáni tíz évben folyamatosan új tartalmakkal frissül majd, azaz szolgáltatásként tekint rá a kiadó.

Nem teljesen világos, hogy az új tartalmakat milyen üzleti modellben kívánja majd értékesíteni az Activision: a játékosoknak valamilyen módon nyilván fizetniük kell majd ezekért, azonban a fejlesztőknek meg kell akadályozniuk a játékosbázis szétszakadozását. Hamarosan kiderül majd, hogy ezt milyen módon kívánják elérni, a közelgő E3 2018 kiállításon valószínűleg számos tisztázatlan részletről nyújt majd felvilágosítást a kiadó.

A Call of Duty: Black Ops 4 természetesen már előrendelhető, a 2018. október 12-én megjelenő játék normál digitális kiadásáért 59,99 eurót kér az Activision.

