Ingyen beszerezhető egy remek stratégiai játék

Szombat estig csaphatnak le az érdeklődők a Galactic Civilizations II-re.

Folytatja a tavaszi nagy leárazásának promócióját a Humble Store, múlt héten a The Flame in the Floodot osztogatta ingyen a bolt, most pedig magyar idő szerint 2018. május 19. (szombat) este hat óráig a Galactic Civilizations II: Ultimate Editiont szerezhetik be az érdeklődők.

Nevéből sejthetően egy komplett csomagról van szó, amely a Galactic Civilizations II: Dread Lords mellett tartalmazza a Dark Avatar és a Twilight of the Arnor kiegészítőket is. A Stardock által fejlesztett stratégiai játék pozitív kritikákat kapott a 2006-os megjelenésekor, és máig remekül el lehet vele szórakozni, bár a prezentáción persze meglátszik az idő vasfoga. 2015 végén kapott egy meglepetés patchet a játék, a fejlesztők rengeteg változtatással javítottak az általános egyensúlyán.

A Galactic Civilizations II: Ultimate Edition beszerzéséhez csak ingyenesen regisztrálható Humble Store és Steam felhasználói fiókokra van szükség. Az előbbiben végre kell hajtani a játék nulla eurós „megvásárlását", majd az utóbbiban be kell váltani a kapott termékkulcsot.

