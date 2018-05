A táblagépek piaca folyamatosan zsugorodik az utóbbi pár évben, ennek ellenére még mindig van jó pár gyártó, amely lát fantáziát ebben a termékcsaládban. A Lenovo például a tabletek nagy támogatói közé tartozik, és a cég ráadásul próbál folyamatosan új utakat is keresni ezen a területen.

A közelmúltban például azt találták ki, hogy egy projektorral egybeépített masinával lépnek színre, amely így állításuk szerint a tévékkel is képes felvenni a versenyt. Jöjjön tehát a Yoga Book 3, ez a különleges tablet, nézzük, hogy milyen a teljesítménye, képernyője, és valóban képes lehet-e nyugdíjazni a tévéket!

Jól sikerült dizájn!

A Yoga Tab sorozatnál már korábban bevezetett dizájnkoncepciót vitte tovább ez esetben is a vállalat. Azaz a készülék egyik oldalára applikáltak egy hengeres, kihajtható talpat, aminek köszönhetően a készülék egyetlen mozdulattal fel is állítható, ami nagyon kényelmes és felhasználóbarát megoldás, hiszen így nem kell feltétlenül a kézbe fogni. A talpacska közepét ráadásul kilyukasztották, és ezen keresztül a tablet fel is akasztható bárhova. Ez a konyhában például nagyon jól jöhet, hiszen főzőcskézés közben be lehet vinni magunkkal, és fellógatni akár szemmagasságban.

A hátlapot kényelmes tapintású műbőr fedi, a ház pedig fémből készült, tehát a minőségi anyaghasználatra ezúttal is odafigyeltek. Az összeszerelés hibátlan, maga a készülék pedig cseppálló, tehát nem esik baja, ha ráfröccsen valami, vagy kicsit megázik.

Ráadásul még jól is néz ki, tehát egy szó, mint száz, a dizájnt csak dicsérni lehet.

Visszafogott teljesítmény

A tabletben egy négymagos (magonként 2,2 Ghz) Intel Atom x5-Z8500 chipset dübörög 2 GB RAM és egy Intel HD Graphics grafikus vezérlő társaságában. A vas által biztosított teljesítmény pedig a mai mezőnyben már finoman szólva is középszerű. A mobil eszközökre szabott AnTuTu Benchmark tesztjén 104789 pontot mértünk, amivel a fasorban sincs a jelenlegi első Samsung S9-hez (264 638 pont) képest, és még az 50. helyezett Xiaomi Mi 5-től is elmarad jó 50 000 ponttal. Ezek azért markáns különbségek, és sajnos a használat közben is kijönnek a gyengeségek. Egyszerre több alkalmazás futása esetén, azaz az úgynevezett multitasking módban bizony megfigyelhetőek apróbb akadozások. Emellett az is elfordul, hogy a szoftvereket lassan tölti be, és a böngészés is döcög olykor.

Az is tény viszont, hogy a filmek lejátszása során semmilyen problémába nem futottunk bele, még a nagy felbontású állományok is zökkenőmentesen és hibátlanul futottak végig.

A terméken egyébként Android 5.1 operációs rendszer fut, ami ma már egy kicsit elavultnak számít.

Kijelző

A 10 hüvelykes LED háttérvilágítású IPS LCD panel felbontása 2560 x 1600 képpont, ami 299 dpi pixelsűrűséget jelent. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy az egyes képpontok az emberi szem számára gyakorlatilag láthatatlanok. A maximális fényerő 386 nit, ami elég ahhoz, hogy még napfényben is lehessen gond nélkül használni a készüléket. A feketeszint mértéke pedig 0,28 nit, amely 1378:1 valós kontrasztarány értéket jelent, és a kép szabad szemmel is megfelelően kontrasztos. A tónusok szépek, természetesek, gazdagok és kellően élének. A betekintési szög nem az igazi, azaz, ha valaki felülről vagy oldalról bámulja a kijelzőt, akkor azt fogja tapasztalni, hogy fakulnak a színek. A tükröződés is markáns, ez pedig meglehetősen zavaró lehet, de hát ez a tableteknél általános probléma a kezdetektől mind a mai napig.

Hangrendszer

A Lenovo azzal kecsegtetett, hogy a beépített JBL hangrendszer pazar megszólalást produkál, és az tény, hogy a hangminőség egy fokkal jobb, amit általában a tabletektől megszokhattunk, de ettől még a végeredmény nem lesz hibátlan. A basszusok gyakorlatilag hallhatatlanok, a dinamika hiányzik, a magasak pedig olykor bántóan csengenek-bonganak. Tehát még mindig jobban járunk, ha rádugunk egy külső hangrendszert, akár egy hordozható Bluetooth hangsugárzó is képes sokat dobni a hangzáson.

Akkumulátor

A gyártó szerint a 10200 mAh lítium-ion akkumulátor csurig töltve akár 18 órán keresztül is képes energiával ellátni a terméket. Nem tudjuk, hogy ezt hogy hozták össze, mert mi 65 százalékos fényerő mellett teljesen lemerítettük hét óra alatt. Igaz, közben ment a töltögetés, videózás és a játék is ezerrel, de hát egy tablet erre való!

Projektor

A termékbe épített projektor a kihajtható talpban kapott helyet, és ahhoz képest, hogy milyen pici, kevés helyet foglal, és egy tabletben kapott helyet, teljesen jó képet produkál, de amit látunk, az a modern tévéktől nagyon messze van. A DLP technológiára épülő masina felbontása 640 x 480 képpont, a maximális fényerő pedig 50 ANSI lumen, ami azt jelenti, hogy csak tökéletesen besötétített helyiségben használható. Egy 32 hüvelykes, azaz 82 centiméteres kép létrehozásához is már 120 centiméteres vetítési távolságra van szüksége. A kép kellően kontrasztos, az árnyalatok valósághűek, és a mozgásmegjelenítés is gyakorlatilag hibátlan, ebben az alkalmazott DLP eljárás nagyon erős.

A kivetített kép ugyanaz, mint amit a tablet képernyőjén is látunk vagy látnánk.

Tehát nincs szükség semmilyen külső eszközre a használatához, úgy működik, mint egy másodlagos kijelző.

Ennek megfelelően így pofonegyszerűen lehet YouTube- vagy Netflix-videókat, filmeket vetíteni például a segítségével, akár úgy is, hogy azokat egy memóriakártyán keresztül juttatjuk el a táblagépre.

Vélemény

Mindent összevetve azért arra jutottunk, hogy a tévéknek nem kell még reszketniük, nem fogja őket haza zavarni a Lenovo Yoga Tab 3 Pro. A projektor felbontása és fényereje ugyanis a közelében sincs annak, amit a mai modern tévék produkálnak. Emellett tabletnek sem tökéletes, hiszen a teljesítményét azért néha kevésnek éreztük. 190 000 forintos ára nem kevés, pláne, hogy azért kompromisszumok megkötésére kényszeríti a felhasználókat. De ettől függetlenül tény, hogy egy különleges termékről van szó, amelyhez hasonló nem sok szaladgál a világban, és amely egy utazás vagy esti filmnézés során nagyon jó szolgálatot tehet.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!