Szoftverfrissítés teszi tönkre a Sony fejhallgatóit

Nem is értjük, hogy 2018-ban ezen miért lepődtünk meg.

Az elektronikai gyártók szerint ha egy mód van rá, akkor manapság minden kütyünek okosnak kell lennie. Ennek az elérése érdekében persze mini számítógépeket kénytelenek építeni a termékeikbe, amelyeken szoftverek futnak. Ezek a szoftverek utólagosan frissíthetőek, így a gyártók egyrészt képesek javítani az okoseszközeik hibáit, másrészt pedig az idő múltával újabb funkciókat adhatnak hozzá a termékeikhez.

Sajnos időnként visszafelé sül el a frissítgetés, ezt most a Sony egyes fül- és fejhallgatóival rendelkezők személyesen is megtapasztalták. A gyártó még január elején bejelentette, hogy egy szoftverfrissítés után több prémium fülhallgatója és fejhallgatója is kompatibilissé válik majd a Google Asszisztenssel, egész pontosan a

WF-1000X,

WI-1000X,

WH-1000XM2,

WH-CH700N,

WH-CH900N,

H.ear on 2 WH-H900N

modellekről van szó.

A napokban elérhetővé váltak az első Google Asszisztenst hozó frissítések a WI-1000X és WH-1000XM2 modellekre, azonban a Sony kénytelen volt visszavonni azokat. A beszámolók alapján a kütyükhöz járó mobilos alkalmazáson keresztül telepíthető frissítések használhatatlanná teszik a termékeket:

legfeljebb a bípelő visszajelző hangokat hajlandóak lejátszani,

de egyébként teljesen megnémultak, nem használhatóak zenehallgatásra vagy telefonálásra.

Nem világos, hogy a frissítést telepített vásárlók mekkora hányadával sikerül kibabrálnia a cégnek. Szerencsére a tönkretett termékek hozzápárosíthatóak maradtak a telefonokhoz, így jó esély van rá, hogy egy újabb szoftverfrissítéssel megoldható a probléma, azaz a pórul járt vásárolóknak nem kell majd szervizbe küldeniük vagy kicseréltetniük a termékeket.

