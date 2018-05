Hivatalos a 3 GB-os GeForce GTX 1050

Specifikációit tekintve egy szörnyszülött az új kártya.

Az elmúlt hetek pletykái után az NVIDIA hétfőn végre bejelentette a 3 GB GDDR5 videomemóriával szerelt GeForce GTX 1050 videokártyáját, a közönségét a belépőkategóriás gamer számítógépeket építeni kívánók jelentik. A termékre elég nagy szükség volt, ugyanis a jelenleg kapható GTX 1050 modelleken lévő 2 GB videomemória rendkívül szűkössé vált, a big budget játékok egy része már minimum textúraminőség mellett is megeszi vacsorára ezt a mennyiséget.

Szerencsére ha kifut egy játék a videomemóriából, akkor nem fagy le vagy omlik össze, csak kénytelen intenzíven adatokat mozgatni a videomemória és a rendszermemória között. Ez negatívan befolyásolja a játék képkockasebességét: általánosságban csökkenti azt, plusz a videomemóriából való kifutás erősen növeli a mikroszaggatások valószínűségét is, egyenlőtlenebbé válhat az egyes képkockák lerendereléséhez szükséges idő.

Persze a körülményektől függ, hogy a memóriahiány pontosan milyen tüneteket produkál.

Éppen ezért is aki teheti, annak érdemes a GTX 1050 helyett a GTX 1050 Ti modellt választania: már alapjáraton is számottevően erősebb a testvérénél, ráadásul 4 GB GDDR5 videomemória van rajta. Cserébe persze jóval drágább is, és nem mindenki tudja kinyögni a felárát: az NVIDIA ezt a közönséget próbálja most megnyerni a 3 gigabájtos GTX 1050-nel.

Az új kártya nagy érdekessége, hogy egy szörnyszülött. Erre senki sem számított a bejelentésééig, hiszen nagyon egyszerű a koncepciója: vegyél egy GTX 1050-net, tegyél rá 2 helyett 3 GB memóriát, és profit.

Ehelyett az új 3 gigás videokártya

a várt 640 helyett 768 CUDA-maggal rendelkezik, mint a GTX 1050 Ti;

ráadásul a három közül ennek a kártyának a legmagasabb a GPU-órajele,

viszont a memóriabusza csak 96 bites, míg a társai 128 bites sínt használnak.

Magyarán a termék nem egy felturbózott GTX 1050, hanem egy szándékosan lebutított GTX 1050 Ti. Persze ez a végeredmény szempontjából igazából lényegtelen, a vásárlók így is azt kapják majd a pénzükért, mint amire számítanak.

A szokatlan megoldás pozitívuma, hogy a videokártyák gyártói gyakorlatilag nulla befektetéssel és erőfeszítéssel tudják majd előállítani a 3 gigás GTX 1050-eseiket: egy az egyben fel tudják majd használni a GTX 1050 Ti modelljeik áramköri lapjait, és a gyártósorok átállítása is pikkpakk megoldható lesz.

Egyelőre nem világos, hogy a 3 GB-os GTX 1050 mennyivel lesz drágább a 2 GB-os modellnél, továbbá mikor válhat széles körben elérhetővé.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!