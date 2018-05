Felhasználóbarát újítást tesztel az Instagram

Erősen csökkentené a hírfolyam céltalan görgetését.

Mark Zuckerberg egyik idei vállalása, hogy szeretne javítani a facebookozók mentális egészségén, hiszen a kutatások szerint a közösségi média több módon is negatívan befolyásolhatja az internetezők jólétét. Most úgy tűnik, hogy a Facebook tulajdonában lévő Instagram is megkapta a memót, a vállalat egy új funkcióval csökkentené a felhasználók által értelmetlenül a képmegosztón eltöltött időt.

A szűk körben már tesztelés alatt álló újítás lényege, hogy az Instagram egy jó nagy értesítésben jelezni fogja a felhasználóknak, hogy már látták az ismerőseik által az elmúlt 48 órában kiposztolt képeket, azaz nincs értelme lefelé görgetniük a képfolyamot.

Ennek azért van jelentősége, mert az Instagram nem feltétlenül időrendi sorrendben jeleníti meg a fotókat, bár tipikusan az új tartalmak népesítik be a felhasználók képfolyamainak felső részét.

Kapcsolódó érdekesség, hogy valamikor a jövőben az Instagram appban elérhető lesz egy statisztikai oldal is, amely információkat nyújt majd a felhasználók számára, hogy mennyit és hogyan használják az alkalmazást.

A TechCrunch megkeresésére az Instagram megerősítette, hogy tesztelés alatt áll az értesítési funkció. Sajnos a cég semmiféle tájékoztatást sem adott arról, hogy mikor válhat univerzálisan elérhetővé a felhasználók számára.

