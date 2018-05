Játékstreamelő szolgáltatást vett az EA

Ezzel új fejezet kezdődhet a játékkiadó történetében.

Szerda délután az Electronic Arts teljesen váratlanul bejelentette, hogy ismeretlen összegért megvásárolta a GameFly játékstreamelő szolgáltatást. A többek közt hazánkból is elérhető GameFly előfizetői havi 10 dollárért cserébe szabadon játszhatnak a kínálatában lévő játékokkal, ehhez egy támogatott gamepad és szélessávú netkapcsolat mellett csak megfelelő okostévére, vagy egy bármilyen modern tévére rádugható dobozkára, esetleg Amazon Fire TV-re van szükségük. PC és Mac gépeken futtatható kliensprogramokat jelenleg nem kínál a GameFly.

A játékstreamelés nagy előnye a gamerek számára, hogy nem kell játékkonzolt vagy erős számítógépet, továbbá játékokat vásárolniuk. A játékstreamelő szolgáltatások a felhőben futtatják a játékokat, majd a képüket és a hangjukat átküldik az interneten keresztül a gamerek által használt megjelenítő eszközre, a GameFly esetében ez konkrétan tévét vagy monitort jelent. A kiadók számára is vonzóak ezek a fajta játékszolgáltatások, hiszen lehetetlenné teszi a termékeik kalózkodását.

Éppen ezért is nem meglepő, hogy a nagy és klasszikus játékkiadók közül az elsőként most az EA is szerzett magának egyet.

A vállalat már évek óta próbálja modernizálni az üzletét, hogy hatékonyabban működhessen: elsőként elérhetővé tette számítógépekre a Steammel rivális Origin digitális játékboltját, majd később Origin Access és EA Access neveken havidíjas játékbérlő szolgáltatásokat indított PC-n és Xbox One-on. Az Access szolgáltatásai esetében persze szükség van egy megfelelő számítógépre vagy konzolra a játékok futtatásához, elvégre azok az előfizetők saját eszközein futnak.

A saját játékstreamelő szolgáltatás teljesen új távlatokat nyithat az EA számára, hiszen a segítségével hosszú távon képes lehet teljesen platformfüggetlen módon eljuttatni a játékait a fogyasztókhoz, azaz nem kellene PC, PlayStation, Switch és Xbox változatokat készítenie és támogatnia a termékeiből.

Helyette lehetne csak egyetlen verzió a játékaiból, ami viszont szinte bármilyen eszközről játszható volna egy havidíjas előfizetéssel.

További előny, hogy a streameléses megoldással kikerülhetőek lennének a konzolgyártók tartalmakkal kapcsolatos korlátozásai, megspórolhatóak lennének a játékok konzolgyártók általi extra tesztelésének és jóváhagyatásának jelentős költségei, és persze az eladások után a disztribútorok által lecsippentett részesedések is kiiktathatóak volnának.

A konzolok esetében a kiadóknak még akkor is fizetniük kell, ha szeretnének elérhetővé tenni egy patchet a termékeikhez.

Az EA egyelőre nem kommentálta, hogy a belátható jövőben egész pontosan mit és hogyan fog kezdeni a GameFly-jal.

