Bemutatkozott a HTC U12+ csúcsmobil

Az elmúlt években meglepően nagy érdektelenség alakult ki az innovációja miatt egykoron legendás HTC mobiljai iránt. Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy a megfizethetőbb árszegmensekben már túl régóta csak a kötelezőt hozzák a vállalat termékei, ráadásul árban sem próbálják megszorongatni a riválisokat. A csúcskategóriában voltak érdekes húzásai a cégnek, de a remek sztereó hangszórókkal, a kiváló minőségi hátlapi kamerákkal, és újabban a telefonok oldalán elhelyezett Edge Sense extra érintőfelületekkel (ami tényleg teljesen egyedi megoldás a piacon) mégsem sikerült a pénztárcájuk kinyitására ösztönöznie a vásárlókat.

A rossz anyagi helyzetbe került gyártó most bejelentette a legújabb csúcsmobilját, reményei szerint ezzel talán sikerül végre betalálnia a kapuba. A HTC U12+ okostelefon egy tipikus mindent bele modell: megkapta a jelenlegi legerősebb Qualcomm Snapdragon lapkakészletet, a 18:9 képarányú és magas felbontású (de notch nélküli) érintőkijelzőt, továbbá a gyártó által folyékony hatásúnak nevezett dizájnnyelvet.

A telefonnak két olyan tulajdonsága van, amelyek a HTC szerint kiemelik azt a mezőnyből.

Az egyik a Edge Sense 2, amelynek köszönhetően a mobil érintős szélei segítenek a kezelésben, ráadásul a rendszer már azt is felismeri, hogy a felhasználó melyik kézben tartja telefont. A funkcióval például dupla érintéssel vezérelhető a készülék, az elfordulás megakadályozás érdekében nyomva tartással rögzíthető a kijelzőjének tájolása, a szélek összeszorításával pedig többek közt fotózásra és a kijelzőn való nagyításra is lehetőség nyílik.

A kettes számú érdekesség, hogy HTC U12+ előlapján és hátlapján is dupla kamerás képalkotó rendszer található. A hátlapi kamera 103 pontot kapott a DxOMark értékelésén, így a minősítésekor ez volt a világ legjobb minőségű dupla hátlapi kamerás rendszerével rendelkező okostelefonja. A telefon a szokásos modern autofókuszos és képstabilizációs megoldások mellett kétszeres optikai zoomot is kínál, 4K videót pedig akár 60 képkocka/másodperces sebességgel is képes rögzíteni.

A HTC U12+ júniusban kerül majd piacra, Európában a 64 GB beépített háttértárral szerelt modell ajánlott fogyasztói ára 799 euró, míg a 128 gigabájtosé 849 euró lesz. Átszámítva 255 és 271 ezer forintokról van szó.

HTC U12+ specifikációk:

6 hüvelykes és 1440×2880 pixeles SLCD6 érintőkijelző

dupla kamerás előlapi rendszer: 2× 8 MP-es kamerák, HDR

dupla kamerás hátlapi rendszer: 2× 16 MP, fáziskülönbséges és lézeres autofókusszal, optikai és elektronikus képstabilizációval, 2× optikai zoommal, 4K@60FPS videorögzítéssel

a HDR10 technológia és a DCI-P3 színtér támogatása

alumínium váz, az előlapot és a hátlapot Gorilla Glass 5 védi

Qualcomm Snapdragon 845 lapkakészlet

6 GB RAM, modelltől függően 64 GB vagy 128 GB háttértár

egy és dupla SIM-es változatban is elérhető lesz, a dupla SIM-es esetén a SIM2 foglalat microSD kártyás bővítésre is használható

Android 8.0, frissíthető lesz az ősszel érkező Android 9.0-ra

sztereó hangszórópár, nincs audio Jack

hátlapi ujjlenyomat-olvasó, Edge Sense 2 oldallapi érintéses vezérlés

Bluetooth 5.0, WiFi ac, NFC, LTE, A-GPS

IP68-minősítés

3500 mAh-es akku, gyorstöltés, vezeték nélküli töltés

188 grammos súly

157 × 74 × 8,7 mm-es méret

