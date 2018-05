Most már tényleg megvédheti a Facebook-fiókját

Javította az inkompetens kétlépcsős hitelesítését a vállalat.

Ma már esett szó a kétlépcsős hitelesítésről, hamarosan a Firefox-fiókkal rendelkezők is képesek lesznek vele megvédeni az adataikat. A kétlépcsős hitelesítés lényege, hogy az internetes szolgáltatásokba vagy webhelyekre való bejelentkezéskor a felhasználóknak nem csak a nevüket és a jelszavukat kell megadniuk, hanem egy SMS-ben kapott vagy mobilos alkalmazással generált kódot is be kell ütniük. Ennek köszönhetően illetéktelenek szinte biztosan nem tudnak belépni a fiókokba, hiszen az extra kód megszerzéséhez fizikailag hozzá kell férniük az áldozatuk mobiljához, és persze fel kell tudniuk oldani azt.

A Facebook már nagyon régóta kínál kétlépcsős hitelesítést, azonban egészen eddig megdöbbentően inkompetens volt a rendszer. Elsőként is a kétlépcsős hitelesítés bekapcsolásához a felhasználóknak kötelezően meg kellett adniuk a telefonszámukat, amit sokan már önmagában is kellemetlennek találtak, de még ez volt a kisebbik probléma.

A súlyos gondot az jelentette, hogy a döntő többség nem tudott mobilos hitelesítő alkalmazást használni a kódok generálására, a Facebook kizárólag SMS-ben volt hajlandó kiküldeni számukra a kódot.

Aki egyáltalán nem akart hitelesítő SMS-t kapni a cégtől, hanem exkluzívan kódgeneráló appot használt volna, annak először hozzá kellett adnia egy hitelesítésre kitalált USB-s kütyüt is a felhasználói fiókjához, például egy Yubikey kulcsot. Ezekről az eszközökről a többség nem is hallott még, nem hogy rendelkezne velük.

Mostantól kezdve szerencsére már a Facebookon is észszerű módon működik az azonosítás: a kétlépcsős hitelesítés aktiválásakor nem kell telefonszámot megadni, és rögtön a mobilos hitelesítő alkalmazás használata is beállítható.

Magyarán úgy működik, ahogy mindig is kellett volna.

A kétlépcsős hitelesítés aktiválásához

ha még nem tette volna meg, akkor telepítsen az okostelefonjára egy hitelesítő alkalmazást, ilyen például az Androidra és iOS-re is elérhető Google Hitelesítő;

lépjen be a Facebook-fiókjába;

navigáljon a Beállítások oldalra, baloldalt kattintson rá a Biztonság és bejelentkezés menüpontra;

a Kétfaktoros hitelesítés használata menüpontnál válassza a Módosítás gombot;

értelemszerűen kövesse a bekapcsolási utasításokat;

végül kétlépcsős hitelesítés bekapcsolása után írja le egy papírlapra a visszaállítási kódokat, és helyezze azokat egy biztonságos helyre.

A darabonként egyszer használható visszaállítási kódok akkor kellenek, ha bejelentkezne a Facebookba, de valamiért nem tudja használni a mobilos hitelesítő alkalmazást, például tönkrement vagy köddé vált az okostelefonja.

