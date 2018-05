Dupla kijelzős okosóra a Mobvoitól

Butamódban akár 30 napig is bírhatja egy töltéssel.

A következő hónapokban feltámadhatnak a hamvaikból az okosórák, hiszen a Google újból komolyabb erőforrásokat csoportosított a Wear OS (leánykori nevén Android Wear) rendszerszoftver fejlesztésére, ráadásul a Qualcomm hamarosan piacra dob majd egy új fejlesztésű, a jelenleginél modernebb lapkakészletet hozzájuk. Plusz ha hihetünk a pletykáknak, akkor idén ősszel a Pixel 3 mobilok mellett bemutatkozhat majd a Google saját márkás okosórája is.

Addig is a Mobvoi előállt egy igazi kuriózummal: a most bejelentett TicWatch Pro okosórája kettő darab kijelzővel rendelkezik. Az elsődleges megjelenítő egy színes OLED, a készülék aktív használata közben ennek a képét látják a karórát viselők. A nagy trükk, hogy a mérnökök tettek az OLED felé egy alapvetően átlátszó, monokróm FSTN LCD panelt is, készenléti állapotban ennek a megjelenítőnek a képe látható.

Ebben az a ráció, hogy az LCD panel sokkal kevesebb energiát fogyaszt, így tipikusnak nevezhető használat mellett egy helyett két nap üzemidőt kínál az okosóra.

De ami ennél is érdekesebb, hogy Essential üzemmódra váltva akár 30 napra is kitolható az üzemideje.

Ebben a módban kikapcsol az okosórás rész és az OLED panel, lényegében egy lépésszámlálós „butaórává" változik a TicWatch Pro.

Ez nyilván nem ideális, hiszen nem azért vesznek okosórát a vásárlók, hogy normál tudású karóraként használják. Ettől függetlenül szükség esetén rendkívül hasznos lehet az Essential mód.

Az NFC-s fizetésre is alkalmas Mobvoi TicWatch Pro valamikor a nyáron kerülhet piacra, az Egyesült Államokban 300 dollár (nettó 82 ezer forint) alatt lesz az ára.

