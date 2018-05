Magánbeszélgetést rögzített és küldött el az okoshangszóró

Újabb botrány tört ki az Amazon hangasszisztense körül.

Elsősorban az Egyesült Államokban folyamatosan terjednek az otthoni okoshangszóról, így a várhatónak megfelelően sokasodnak a hibajelenségeikkel kapcsolatos panaszok is. Az Amazon idén már bekerült a hírekbe egy furcsa jelenség miatt: egyeseknél látszólag véletlenszerűen nevetgélni kezdtek az Alexa asszisztensét használó okoshangszórók, amivel ráhozták a frászt az ügyfelekre.

Most ennél is kellemetlenebb eset járta be a sajtót: a KIRO7 beszámolója alapján egy portlandi család otthonában lévő Amazon okoshangszóró rögzített egy magánbeszélgetést, majd elküldte a felvételt a családfő egyik alkalmazottjának. Az illető persze felhívta a főnökét, hogy nem igazán érti a helyzetet, valószínűleg meghackelhették az okoshangszóróikat.

Nem ez történt.

Az Amazon állítása szerint a problémát lényegében ugyanaz okozta, mint a véletlenszerű nevetgélést: az okoshangszórókon futó Alexa asszisztens beszédfelismerő rendszere véletlenül aktiválódott, majd a háttérbeli beszélgetés egyes szavait parancsként értelmezte. A cég szerint az ilyen jellegű üzemzavarnak rendkívül csekély az esélye, ráadásul a felvételküldős művelet során a programozása szerint az Alexának többször is hangosan utasításokat kellett kérnie.

Ezeket a hangos utasítási kéréseket elméletileg meg kellett volna hallaniuk a beszélgető feleknek, elvégre olyan közel voltak az okoshangszóróhoz, hogy annak a mikrofonja képes volt felvenni a csevegésüket.

Éppen ezért is az Amazon visszautasította az okoshangszórók visszavásárlását, de felajánlotta a családnak a kütyüik kommunikációs képességeinek letiltását, hogy ne fordulhasson elő újból ilyen incidens.

