Foci-vb tévén, laptopon, mobilon, otthon és útközben

2017. június 14. és július 15. között rendezik meg a foci-vébét. Ha nem akar lemaradni a gólokról, kapitális hibákról tizenegyesekről, bírói bakikról, akkor ezt érdemes tudnia, ugyanis összeszedtük, hogy hol követheti a mérkőzések alakulását.

Nem túlzás azt állítani, hogy a világ egy hónapra takarékra kapcsol majd idén nyáron, hiszen a labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit szó szerint milliárdok követik majd lélegzetvisszafojtva.

Magyarországon is számos lehetőség áll a fanatikus futballbarátok és a kocadrukkerek előtt, hogy élőben kísérjék figyelemmel a találkozókat.

TV: minden meccs a képernyőn

A szokásoknak megfelelően idén is a közmédia közvetíti Magyarországon a mérkőzéseket, ezúttal is a helyszínről. Tizenegy városból öt kommentátor jelentkezik majd, köztük Hajdú B. István vagy Knézy Jenő. Az oroszországi stáb mellett most is lesz egy hazai gárda, akik elemzésekkel, háttérbeszélgetésekkel dobják fel majd a műsorokat. A csoportmeccsek ideje alatt egyébként naponta három meccs lesz, a legkorábbiak 14 órakor kezdődnek, a nap utolsó összecsapásai pedig 20 órától nézhetők.

Ha tehát valakinek van tévés előfizetése, akkor csak az M4-re kell kapcsolnia, de akkor sincs vész, ha nem rendelkezik ilyennel, viszont egy viszonylag modern, földfelszíni digitális adások vételére képes DVB-T Turnerrel ellátott televízióval igen.

Ebbe ugyanis csak szimplán be kell dugni egy egyszerű, olcsó antennát, és máris nézheti az ingyenes adókat, köztük az M4-et is.

Akkor sincs baj, ha csak egy régi, tehát mondjuk egy hagyományos CRT tv van kéznél, amelyből hiányzik a fent említett DVB-T tuner alkatrész. Az elavult berendezésekhez olcsón, pár ezer forintos áron vásárolható olyan egyszerűen használható kiegészítő eszköz, amely biztosítja a műsorok megtekintését. Ezt az úgynevezett „set-top boxot” kell rádugni a tévére a dobozában található kábel segítésével, és máris indulhat a szurkolás, sopánkodás vagy örömködés attól függően, hogy ki kinek drukkol.

Tévé a számítógépből, notebookból

Ma már a számítógépből is könnyen tévé varázsolható! A legegyszerűbb módszer, ha a böngészőben felmegyünk a közmédia weboldalára, kiválasztjuk az Élő adás lehetőséget, ott pedig az M4 csatornát, és azonnal nézhetőek a meccsek. Ennek a megoldásnak annyi a hátránya, hogy stabil, nagy sávszélességű netkapcsolat kell hozzá, és ha sokan választják ezt a megoldást, akkor előfordulhat szakadozás, akadozás.

Természetesen a számítógépre, tehát akár egy laptopra is csatlakoztatható set-top box, azaz egy külön megvásárolható, kisméretű digitális tv tuner. Ez nagyjából ugyanakkora, mint egy átlagos pendrive, és a működéséhez elég egy egyszerű, kis teljesítményű, olcsó antennát csatlakoztatni, valamint telepíteni a mellé járó ingyenes szoftvert.

Mobilon is lehet ám meccset nézni!

Természetesen mobilon és tableten is lehet majd élőben követni az eseményeket. Ehhez nem kell mást tenni, mint letölteni (Android, iOS) az M4 ingyenes alkalmazását, és ott kiválasztani az élő adás opciót. Ha ez valamiért nem működne, még mindig fel lehet menni a böngészőn keresztül a közmédia honlapjára, és ott a számítógépnél említett módon becsatlakozni a közvetítésbe.

Ha már itt tartunk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a különféle illegális weboldalakat sem, amelyek szintén ingyenes élő közvetítéssel kecsegtetnek.

Ezeknek viszont nem szabad bedőlni, hiszen gyakorlatilag vírustenyészetként funkcionálnak, azaz kártevők garmadáját szabadíthatják rá a gyanútlan áldozat gépére, telefonjára.

Mindezt ráadásul úgy, hogy a minőség egyszerűen pocsék, a felugráló reklámok pedig percek alatt idegbajba kerül az ember. Még egyszer: Kalóz oldallal akkor sem szabad próbálkozni, ha semmi más megoldás nem működik.

