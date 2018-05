Több mint 300 PC, konzol és VR eszközön a legkülönfélébb játékokat próbálhatják ki a vérbeli gamerek - és vélhetően szüleik. Június 2-án szombaton visszatér a fővárosba a PlayIT, a megszokottnál jóval nagyobb eszközfelhozatallal, a legfrissebb játékcímekkel, versenyekkel, VR és AR eszközökkel, közkedvelt videós vendégekkel és szórakoztató színpadi műsorokkal.

A rendezvény egyik különlegessége az a Star Wars-zóna, ahol az idei év egyik újdonsága, a Magyarországon nem kapható Star Wars: Jedi Challenges AR szett is kipróbálható lesz. Az eszköz lehetővé teszi, hogy egy kiterjesztett valóságban harcolhassunk a Csillagok háborúja gonosztevőivel, de játszhatunk a 4. rész híres táblás játékával is. A Star Wars-zónában további, a franchise-hoz köthető játékokkal és kiállításokkal találkozhatnak a látogatók, akik VR headseteken még a lázadó erők, X-szárnyú vadászgépeit is vezethetik.

Lesz PlayIT Plus zóna is, kizárólag a 16 éven felüli látogatóknak, ahol ennek megfelelően olyan 16-os korhatáros játékokkal is játszhatnak, amiket egyébként a korhatár nélküli rendezvény kereteink belül nem próbálhatnának ki. A zónán belül több e-sport bár is saját helyszíni vagy előnevezéses versenyekre invitálja a vállalkozó kedvű játékosokat.

A kipróbálható játékcímek között ott lesznek a tavasszal megjelent/megjelenő újdonságok, mint például az Ancestors Legacy stratégiai játék, az Injustice 2™: Legendary Edition vagy a június végén debütáló The Crew 2, amit hetekkel a megjelenése előtt próbálhatnak ki a PlayIT résztvevői.

A PlayIT Show-ról nem hiányozhatnak a Mozdulj Gamer Mozgalom programjai sem, amik két online meccs között offline is megmozgatják a gamereket. Itt akár egyedülálló módon a 7 méteres mászófal csúcsáról az egész PlayIT területe megtekinthető. A még több adrenalinra vágyó látogatóknak pedig lehetőségük van belevetni magukat a népszerű lasertagbajnokság küzdelmeibe.

A rendezvény legszínesebb társaságát kétségkívül a cosplayesek alkotják, akik különböző egyesületekbe szerveződve keltik életre a geek, gamer és fantasy világ jellegzetes karaktereit. Ezekkel a csoportokkal találkozhatnak a látogatók a Cosplay Village-ben, ahol többek között egy 4 méteres Csillagkapu, a Goa'uld űrhajókról jól ismert, aranyozott, hieroglifás fotófal, felpróbálható jelmezek és fegyverkiegészítők, egyedi társasjátékok, Jedi kiképzés, droidfuttatás, kvízek, kiállítások és rengeteg más érdekes program kap helyet.