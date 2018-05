Mindenes táblagép megfizethető áron

Rengeteg olyan ember van, akinek nincs szüksége atomerőműveket meghazudtoló vasra, brutál felbontású kijelzőre, egyszerűen csak egy mindenes tabletet szeretne, amin tud szörfölgetni, videózni, játékokkal szórakozni, elolvashatja a leveleit, és mindezért nem akar vagy tud kifejezetten sok pénzt kifizetni.

A Lenovo nekik találta ki a kedvező árú Tab 4 táblagépét, amelyet mi is megkaparintottunk néhány napra, hogy megnézzük mit is tud ez a masina, mennyire stabil, milyen a képe, milyen extrákat kínál, magyarán, hogy beválhat-e arra, amire szánják.

Képernyő: kompromisszumok

A 10,1 hüvelykes kijelzőn rögtön látszik, hogy az alacsony ár érdekében kompromisszumok megkötésére kényszerült a gyártó. Az alkalmazott IPS LCD technológia ugyan abszolút az első vonalba tartozik, viszont az 1280 x 800 képpontos felbontás, és a 149 ppi pixelsűrűség (azaz, hogy 2,54 centiméterre hány képpont esik) kevés. A kép ugyanis egyszerűen nem elég éles, és látszanak az egyes képpontok, amiatt a vonalak, körvonalak nem teljesen simák.

A műszeres mérések szerint a maximális fényerő 298 nit, a feketeszint (tehát, hogy mennyire „fekete” a fekete) 0,27 nit, ami 1103:1 valós kontrasztarányt jelent.

A kép a valóságban is megfelelően, de nem kiemelkedően kontrasztos, a színek szépek, természetesek, de nem olyan látványosan ragyogóak, mint amit egy magasabb kategóriás táblagép, például a Lenovo Yoga Tab 3 Pro produkál. A 298 nites fényerő pedig épp elég ahhoz, hogy akár napfényben is lehessen használni a készüléket.

Használat közben

Az Android 7.1.1 Nougat operációs rendszert futtató tabletben egy négymagos Qualcomm Snapdragon 425 (1,4 Ghz-es Cortex A-53 magokkal) processzor zümmög 2 GB RAM és Adreno 308 típusú grafikus vezérlő társaságában.

Ez a vas ma a középkategória alsó régiójába tartozik, így a teljesítmény jelentősen elmarad a csúcskategóriás, ám jóval drágább tabletektől és telefonoktól.

Mindezt a lefuttatott tesztprogram is igazolta, hiszen az AnTutu szoftveren 31768 pontot teljesített, ami az évekkel ezelőtti top mobilok szintje.

A hardverrel kapcsolatos hiányosságok a mindennapi használat során is jelentkeznek, hiszen több megnyitott alkalmazás esetén előfordul enyhe akadozás. Emellett a szoftvereket viszonylag lassan, de azért még elfogadható sebességgel tölti be, mint ahogyan egyes weboldalak nagyobb képeit is. A játékok futtatásával viszont nincs komoly gond, ami azért némiképp meglepett minket. Csak a legdurvább grafikájú 3D-s alkalmazások (pl. Lineage 2 Revolution) borították meg, az egy fokkal kevéssé erőforrás-igényes darabok (pl. Asphalt 8, Fifa 18), gond nélkül, simán futottak . Fontos megjegyezni, hogy a termék a legtöbb tablettel ellentétben alkalmas a SIM kártyák fogadására. Tehát képes kapcsolódni akár a 4G mobilhálózatokra is, ami nagyon hasznos szolgáltatás, hiszen ott is lehet használni, ahol nincs WiFi. Értelemszerűen telefonálni is lehet vele, de azért egy tabletet nem erre találtak ki.

Hang és akkumulátor

A beépített, két kis teljesítményű hangszóróra épülő audiorendszer csodákra nem képes. A sztereó hangtér megteremtésével ugyan nincs gond, de a hangminőség nem az igazi. A mély hangokat csak sejteni lehet, a középtartományúak és a magasak pedig bántóan természetellenesen, vékonyan szólnak. Ez persze nem lepett meg, hiszen ez a tableteknél és telefonoknál általánosan jelentkező probléma. A hangerővel viszont nincs gond, így ha minden kötél szakad, és nincs más megoldás, lehet használni a beépített hangsugárzókat is. A helyzeten azért sokat javít, ha valaki csatlakoztat hozzá (a Bluetooth 4.2 révén akár vezeték nélküli úton is) egy külső eszközt, tehát fejhallgatót, hangprojektort vagy hangfalat.

A 7000 mAh akkumulátor tökéletesen elég ide, hiszen maximálisan feltöltött állapotban, 50 százalékos fényerő mellett nagyjából 12 órányi internetezésre, játékra vagy videózásra elegendő energia eltárolására képes.

A termék hátlapi kamerája 5 MP (2592 x 1944) fotók és Full HD videók elkészítésére képes, az első kamera esetében pedig be kell érni 1,9 megapixeles (1600 x 1200) képekkel , és 1280 x 960 képpont felbontású mozgóképekkel, de tapasztalataink szerint még ez is tökéletesen elég.

Vélemény

Azt kár lenne tagadni, hogy a Lenovo Tab 4 10-nek vannak hiányosságai, de az is tény, hogy ez az árán is meglátszik.

Úgyhogy a kínai cég egy elég jó ár/érték arányú készüléket tett le az asztalra, amely tökéletesen alkalmas arra, amire kitalálták.

Nem kell érte sokat fizetni, de cserébe gond nélkül lehet rajta, filmet nézni, játszani, és az akkumulátora is rendben van. Persze a kijelző lehetne jobb, lehetne egy picit erősebb, hogy ne kelljen másodperceket várni az appok betöltésére. De igazából ezek olyan problémák, amiket simán lenyel az ember akkor, ha csak 55 000 forintot kérnek el érte.

