Anonim böngészést kínál egy szexportál

Ingyen is használható a PornHub saját VPN-szolgáltatása.

Egészen az elmúlt évekig az internetezők többsége még csak nem is találkozott a VPN (Virtual Private Network, virtuális magánhálózat) kifejezéssel, ám az elmúlt években nagy figyelmet kapott a technológia. A felhasználók egy VPN-szolgáltatást használva teljesen elmaszkolhatják az internetszolgáltatójuk elől, hogy milyen webhelyeket látogatnak, és persze általánosságban véve milyen információkat küldenek az interneten keresztül. Emellett a meglátogatott webhelyek sem látják a felhasználók valódi IP-címeit. A VPN használatának három fő előnye van: anonim internetezésre ad lehetőséget, továbbá kikerülhető vele az internetes cenzúra és a földrajzi alapú tartalomblokkolás.

Sajnos a VPN használata iránt érdeklődők elég nagy bajban vannak, ugyanis rengeteg efféle szolgáltatás érhető el, ráadásul a többségük esetében lehetetlen kideríteni, hogy általánosságban véve mennyire biztonságosak, továbbá mennyire lehet megbízni az üzemeltetőikben. Nagyon kevés olyan szolgáltató van, akiknek közismerten bizalmat lehet szavazni.

Most váratlan szereplő lépett az amúgy is túlzsúfolt piacra, a PornHub pornóoldal elindította a VPNHub szolgáltatását. A cég szerint a VPN nem naplózza a felhasználók által látogatott webhelyeket, és akár teljesen ingyen is használható, méghozzá havi adatkeret nélkül. Persze van prémium előfizetése is, havi 12 dollárért cserébe nagyobb átviteli sebesség és reklámmentesség jár, plusz a felhasználók szabadon kiválaszthatják, hogy melyik országban tartózkodónak tűnjenek. A szolgáltatás Android, iOS, Windows és macOS rendszereken használható.

Mindez önmagában nem újdonság, számos gyakorlatilag azonos üzleti modellt használó VPN-szolgáltatás létezik.

Ami érdekessé teszi a VPNHubot, hogy az üzemeltetőjének a szokásosnál látszólag több anyagi oka van arra, hogy betartsa az ügyfeleknek tett ígéreteit: egyrészt szeretne közvetlenül profitot termelni a szolgáltatással, másrészt növelné vele a szintén sok pénzt termelő pornóoldala látogatottságát, harmadrészt pedig ha valamilyen biztonsági vagy adatvédelmi botrány tör ki a VPN körül, az negatívan befolyásolhatná a PornHub márkanév megítélését és értékét.

