Félmilliárd dollárt fizethet a Samsung az Apple-nek

A hét éve tartó gigaperben az Apple egyértelműen azt állította, hogy a Samsung szégyentelenül lemásolta az iPhone kinézetét. Eredetileg több mint 2 milliárd dollárt akartak a koreai vállalattól, ez aztán az évek során többször módosult, és az ügy még a legfelsőbb bíróságra is eljutott. Most azonban úgy néz ki, hogy itt a vége, és a Samsung rosszul járt.

2011 óta, azaz több mint hét éve tart a jogi csatározás a két technológiai óriás, az Apple és a Samsung között. Eredetileg Steve Jobs vállalata több mint 2 milliárd dollárt akart kiharcolni a bíróságon a különböző szabadalmak megsértéséért és az ebből eredő utólagos károkért. Ez az összeg aztán az évek során folyamatosan változott, attól függően, hogy éppen melyik bíróságon pattogott a labda, legutóbb pedig a Samsung azt mondta, hogy legfeljebb 28 millió dollárt kellene fizetnie a különböző szabadalmakért, a károkért pedig egyáltalán nem.

Kalifornia államban, San Jose bíróságán azonban az esküdtszék most az Apple érvelése mellett döntött. Ez alapján nemcsak arról van szó, hogy a Samsung legalább öt esetben megsértette az Apple különböző szabadalmait, hanem arról is, hogy tulajdonképpen ennek következtében válhattak gyorsabban népszerűvé a Samsung telefonjai, ami így kárt okozott a konkurens vállalatnak. Így összességében 539 millió dolláros bírság megfizetését szabták ki a koreai vállalatra, ami persze nem fogadta épp kitörő lelkesedéssel a döntést: Minden elérhető lehetőséget meg fogunk ragadni annak érdekében, hogy olyan végeredmény szülessen, ami nem hátráltatja a kreativitást és tisztességes versenyre ad lehetőséget.

Eközben az Apple arról beszélt, hogy ez az egész ügy mindig is többről szólt, mint egyszerűen a pénz. „Mélyen hiszünk a telefonjaink dizájnjának értékében, a csapataink pedig fáradhatatlanul dolgoznak, hogy kreatív, újító termékek kerülhessenek a vásárlóinkhoz. Az Apple indította el az okostelefonok forradalmát az iPhone-nal, és most már tény, hogy a Samsung szemérmetlenül lemásolta azok kinézetét. Továbbra is védenünk kell az Apple-nél dolgozó munkatársak kemény munkáját és innovációját” - szól az amerikai vállalat közleménye.

A Samsung telefonján is van kijelző!

Az Apple pere évek óta alaposan megosztja a közvéleményt. Sokak szerint a számos alkalommal túl általánosan megfogalmazott és elfogadott szabadalmakkal, és eleve a szabadalmi rendszer rossz működését kihasználó visszaélésről van szó, ami, ha ilyen ütemben folytatódik, akkor hosszú távon alaposan gátolhatja az innovációt, a kreativitást és a piaci versenyt. Az ügy 2011-es elindulását követően még az is felmerült, hogy ha a bíróság az Apple-nek ad igazat, azzal gyakorlatilag megölheti a Samsung okostelefonos terveit az Egyesült Államokban. Végül ez persze nem következett be, de azért a jelentős pénzbüntetés kiszabása nem maradt el.

Csak hogy egyértelművé váljon, az Apple milyen szabadalmak alapján állítja, hogy a Samsung egy az egyben lemásolta a telefonjait, nézzünk meg néhány konkrét pontot a bírósági leiratból:

A telefon eleje lapos, fekete színű, téglalap alakú, négy oldalán egyformán lekerekített sarkokkal.

A telefon elején egy téglalap alakú kijelző található, amelynek két oldalán vékony, alján és tetején pedig vastagabb kávák találhatók.

Egy lekerekített alakú, vízszintesen elhelyezkedő hangszórófoglalat található a képernyő fölött, a képernyő alatt pedig opcionálisan elhelyezhető egy gomb, azon ezektől függetlenül az előlap letisztult, más díszítés nincs rajta.

A képernyőn megjelennek színes, egységesen lekerekített sarkú ikonok, amiktől elválik a legalsó sorban egy külön ikonsor, melyek nem mozdulnak a lapozgatás során.

Látható tehát, hogy ezek alapján szinte bármilyen okostelefon elkészítését megvétózhatta volna az Apple, hiszen kijelző mindegyikre kell, lekerekített sarok is adja magát a kényelmesebb fogás miatt, meg hát a hangszórót is a telefon tetejére kell tenni, hiszen máshol nem nagyon van értelme. Mint ahogy azt is hozzá kell tenni, hogy ezek közül egyiket sem az Apple találta fel, hiszen pontosan tudjuk, hogy már az 1990-es években is léteztek érintőképernyős eszközök lekerekített sarkokkal, még ha ezek nagyobb sikerre és népszerűségre nem is tettek szert.

A legfelsőbb bíróságot is megjárta, de hiába

Ezzel együtt bármennyire is visszataszítónak hathat elsőre az Apple pereskedése, azért azt meg kell hagyni, hogy a korai időszakban a Samsung elég látványosan rájátszott az iPhone másolására. Elég csak a következő képet megnézni, és rögtön érthetővé válik, hogy az Apple miért érvel amellett, hogy nemcsak az egyes szabadalmak megsértését kell vizsgálni, hanem a készülék kinézetét, összhatását, amin Cupertinóban egyébként vélhetően tényleg rengeteget dolgoznak.

Az ügyben egyébként 2016-ban már egyszer döntés született, akkor a bíróság 399 millió dollárt ítélt meg az Apple javára, és a két vállalat helyzetértékelése akkor is ugyanez volt: a Samsung szerint a bíróság túlságosan a telefon, mint egység lemásolására koncentrált, nem pedig az egyes szabadalmak megsértésére. Maga a Samsung egyébként sosem tagadta, még a bíróság előtt sem, hogy inspirációt merítettek az iPhone-ból, azonban szerintük ez a dolgok normális menete: előáll egy innovátor egy teljesen új termékkel, amiből mások ötleteket merítenek, és megpróbálják más irányba, saját elképzeléseik szerint tovább fejleszteni.

Végül azonban ebből a 399 millió dolláros bírságból nem lett semmi, a Samsung ugyanis a legfelsőbb bíróság elé vitte az ügyet, ami egységesen, ellenszavazat nélkül érvénytelenítette a korábbi döntést. A bírák szerint a perben egy olyan, 130 éve megfogalmazott törvényre hivatkozva állapították meg az ítéletet, aminek az értelmezhetősége elég tág ahhoz, hogy ez alapján mindkét fél érvelése megálljon (vagyis a teljes dizájn másolása vs. egyes szabadalmak megsértése).

A legfelsőbb bíróság végül visszaküldte az ügyet alacsonyabb szintre, hogy ott állapítsák meg, hogy pontosan miként számolják ki a Samsung által fizetendő bírságot. Nos, az ítélet megszületett, és a Samsung úgy látszik, rosszabbul járt. Habár tény, hogy nem olyan rosszul, mintha az Apple által eredetileg követelt 2 milliárd dollárt kellene megfizetnie.

