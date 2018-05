A laptop, amely köré egy kultusz épült

25 év az informatika világában felfoghatatlanul nagy idő. Negyedszázad alatt cégek születnek és omlanak porrá, komplett modellcsoportok és technológiák emelkednek ki a tömegből, és válnak az enyészet martalékává. És mégis vannak olyan termékek, szériák, amelyek megélnek egy ilyen hosszú életciklust még az olyan rendkívül hektikusan változó iparágban is, mint a laptopoké.

Itt van például a ThinkPad, a legendás számítógép-sorozat, egy olyan széria, amely körül mostanra konkrét kultusz alakult ki, mindenre elszánt hívekkel és rajongókkal. De ez nem véletlen ám.

A család első tagja 1992-ben látott napvilágot, és egyedi, letisztult, minimalista, a japán bentó élelmiszeresdoboz által ihletett dizájnja rögtön hatalmas feltűnést keltett.

És mivel maga a termék is pöpec volt, a ThinkPad óriási sikert aratott. Az évek során egyre-másra jöttek az utódok, amelyeket elsősorban üzleti felhasználóknak szántak. Ám pont emiatt azok körében is népszerűvé vált, akik egy ultramegbízható, ultrabiztonságos, ultrastrapabíró és nem utolsósorban státusszimbólumként is funkcionáló hordozható számítógépet szerettek volna. A ThinkPadek az elmúlt negyedszázadban több száz különféle díjat hódítottak el, végül feljutottak az űrbe is, hiszen a NASA a márkát választotta ki hivatalos számítógépnek. Emellett pedig mostanáig több mint 100 millió darabot adtak el a különféle változataiból.

Egy szerény kis galérián mutatjuk be ennek a valóban egyedülálló családnak a történetét, amely egyébként hűen bemutatja azt is, hogy mennyit is fejlődött ez az iparág a kilencvenes évek eleje óta.

