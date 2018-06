Csak 26 dollárba kerül a Xiaomi Mi Band 3

A pár dollárral drágább modell az érintés nélküli fizetést is támogatja.

Nem csak három meghökkentően jó árú okostelefonal rukkolt elő csütörtökön a Xiaomi, de bemutatta a rendkívül népszerű Mi Band okoskarkötőjének harmadik generációs változatát is. A június 5-én elsőként Kínában piacra kerülő termék kétféle változatban lesz kapható: az alapmodell 26 dollárba, míg az érintés nélküli fizetésre is alkalmas változat 31 dollárba kerül majd, átváltva nettó 7000 és 8500 forintokról van szó. Egyelőre nem világos, hogy Magyarországon mikor válnak elérhetővé.

A Xiaomi Mi Band 3 tudásra csak egy kisebb frissítés a jelenlegi generációs modellhez képest. A fő funkciói közé tartozik a pulzusmérés, a lépésszámlálás, az életmód- és alvási tanácsok osztogatása, az idő és a dátum megjelenítése, a hozzápárosított mobilon lévő értesítések kijelzése, az okostelefon zárolásának automatikus feloldása, továbbá az NFC-s változat esetében a fizetés. Emellett az új modellel már bejövő hívások is fogadhatóak, bár a beszélgetéshez továbbra is a fejhez kell emelni, vagy ki kell hangosítani a telefont. Az értesítéseket rezgéssel is képes jelezni kütyü, a telefonokhoz Bluetooth 4.2 LE segítségével csatlakozik.

A Mi Band 3 hardveresen több szempontból is előrelépés az elődjéhez képest: az OLED érintőkijelzője 0,42 hüvelykesről 0,78 hüvelykesre nőtt, 128×80 pixeles a panel. Az új modell akkujának a kapacitása megduplázódott (110 mAh), normál használat mellett akár 20 napot is kibírhat egyetlen töltéssel. Végül sokaknak jól jöhet, hogy a Mi Band 3 már 50 méteres mélységig vízálló.

