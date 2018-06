Sötét témát kap a macOS

Hétfőn fog hivatalosan bemutatkozni a rendszer.

Sok érdekes hírre számíthatnak a hét elején az Apple termékei iránt érdeklődők, a hétfőn kezdődő WWDC 2018 fejlesztői konferencián bemutatkozik majd többek közt a macOS 11.4 és az iOS 12 is. Most egy szemfüles fejlesztőnek köszönhetően az utolsó pillanatban kiszivárgott a számítógépes operációs rendszer egyik nagy újdonsága: sötét grafikus témával is használható lesz.

A részletek egyelőre nem világosak, de minden bizonnyal egy kapcsolóval lehet majd váltogatni a világos és a sötét felületek között, plusz azon sem lepődnénk meg, ha be lehetne majd állítani időpontokat a témák közti automatikus váltogatáshoz. Az utóbbinak köszönhetően például este automatikusan elsötétülhetne a felület, hogy kímélje a felhasználók szemeit.

Ladies and gentlemen, I give you Xcode 10 on macOS 10.14. Dark Appearance, Apple News, App Store w/ video previews pic.twitter.com/rJlDy81W4W — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 2018. június 2.

A nyilvánosságra került képeken nem csak a sötét téma látható, hanem az Xcode fejlesztői környezet következő főverziója is, bár az Apple számítógépeit használók többsége számára ez annyira persze nem érdekes.

