Melyik a legszebb idei csúcstévé? Szavazzon!

Ha tetszik, ha nem, jelenleg a dizájn az egyik legfontosabb vásárlást befolyásoló tényező a televíziós iparágban is. Ennek megfelelően a piaci résztvevők elképesztő energiát és pénzt ölnek abba, hogy a készülékeik, ha lehet, különbözzenek a vetélytársakétól, jól nézzenek ki, és legyen valami egyedi vonásuk. Hatványozottan igaz ez a prémium kategóriára, amelynél még ráadásul az is fontos, hogy már a külsejükkel is jelezzék, hogy itt egy nem hétköznapi modellről van szó, amely akár státuszszimbólumként is szolgálhat.