Ingyen beszerezhető a Xenonauts

Szerda délutánig bárki lecsaphat az XCOM klónjára.

Régóta rendkívül ritkák a körökre osztott stratégiai játékok, éppen ezért is örültek négy éve a műfaj kedvelői az indie fejlesztők által készített Xenonauts megjelenésének. A játék a hidegháborús időszakban játszódik: a gamereknek egy nemzetközi katonai szervezet útját kell egyengetniük, amely a földönkívüliek inváziójától próbálja csendben megmenteni a Földet, és eközben elcsaklizni az idegenek technológiáját.

Ez felettébb ismerősen hangozhat: a Xenonauts lényegében az XCOM játéksorozat klónja, azonban látványvilág és játékmenet szempontjából is inkább a régebbi címekre hasonlít, nem az XCOM: Enemy Unknown és az XCOM 2 vonalát követi.

A Xenonauts iránt érdeklődők most magyar idő szerint 2018. 06. 06. (szerda) délután 3 óráig ingyen beszerezhetik a GOG digitális áruház jóvoltából. Ehhez persze szükség van egy ingyen regisztrálható felhasználói fiókra, az ebbe való bejelentkezés után csak rá kell kattintani a játék terméklapján lévő „Get It Here" gombra. Ezután a Windows mellett Linux és macOS rendszereken is futtatható játék örökre hozzáadódik a felhasználói fiókhoz, letölthető lesz a GOG webes felületéről a telepítője.

