Nyakunkon a focivébé, és ez tipikusan az az időszak, amikorra sokan időzítik a televízióvásárlást. De ha valaki körbenéz, rá kell döbbennie, hogy a választék óriási, és a sok jó tévé mellett bizony ott figyel jó pár rossz árértékarányú, elavult szolgáltatásokat kínáló, vagy egyszerűen nem elégséges tudású modell is.

Ember legyen tehát a talpán, aki az ipari mennyiségű tv közül kiszúrja azt, amely megfelelő lehet. Arra nem vállalkozhatunk, hogy mindenkinek hasznos tanácsot adjunk, de arra igen, hogy ajánljunk öt olyan készüléket, amellyel biztosan nem lehet melléfogni.

A lefedett terület pedig a belépő szinttől a prémium kategóriáig, azaz legolcsóbbtól a legdrágább készülékekig terjed. Ennek megfelelően az általunk javasolt televíziók tudása is jelentősen eltér egymástól. Ebből fakadóan összehasonlításnak nincs értelme, itt és most nem versenyeztetjük a termékeket, hanem szimplán csak bemutatunk öt életképes modellt!

A legolcsóbb: Thomson 32HD5506

A még mindig jól csengő Thomson márka a közelmúltban, hosszú szünet után tért vissza Magyarországra televízióival. A hősi időkkel ellentétben azonban a brand mögött már nem egy francia, hanem egy kínai cég, a TCL áll, amely a kétezres évek elején megszerezte a névhasználati jogot. Ez viszont ne zavarjon senkit, a TCL egy óriási konszern, jelenleg a világ harmadik legnagyobb televíziógyártója, amelynek kínálatában megtalálhatóak a kifejezetten innovatív modellek is.

A 32HC3106 mondjuk pont nem tartozik ezek közé, hiszen itt egy abszolút belépő szintű készülékről van szó, amely viszont cserébe igen olcsó, hiszen már 50 000 forintért megvehető. A LED háttér-világítású LCD technológiára épülő tv 32 hüvelykes képátlóval bír, és ilyen méretnél a HD felbontás (1366 x 768 képpont) még pont belefér. A termék biztosítja internetes tartalmak elérését, tehát lehet rajta YouTube-ot nézni, vagy böngészni például, és természetesen egy antenna vagy médiabox is rádugható.

Még több információ a termékről.

Nagy tv, kedvező áron: Philips 50PUS6162

A Philips 50PUS6162 a nagy méretű, de kedvező árú készülékek sorát erősíti. Ugyanis 50 inches, azaz 126 centiméteres képátlóval bír, ráadásul Ultra High Definition felbontást kínál, és ennek ellenére már akár 120 000 forintért megvásárolható. Maximális fényereje 350 nit, és megkapta a különféle képjavító eljárásokat tartalmazó Pixel Plus Ultra HD névre hallgató technológiát. Ennek része többek között egy felbontásfelskálázó eljárás, és a gyors mozgások pontos, folyamatos megjelenítését garantáló Micro Dimming is.

A készülék lehetővé teszi a digitális tévéadások rögzítését, rendelkezik alapszintű okostévé rendszerrel. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül elérhetőek rajta keresztül az internetes videómegosztók, és böngészni is lehet vele. 2 darab rejtett, 10 wattos hangsugárzóval szerelték fel, ami a tapasztalataink szerint bőven megteszi, amennyiben a hangzást illetően valakinek nincsenek komoly igényei.

Még több információ a termékről.

Minden jóval teletömve: LG 43UK6750

Ez az LG tv képviseli az arany középutat az olcsó, de visszafogott tudású, és a luxusfunkciókkal teletömött drága modellek között. A 43UK6750 már egy idei televízió, amelynek 43 inches változata 177 000 forintba kerül, az 50"-esért pedig 270 000 forintot kérnek el. A termék természetesen Ultra High Definition felbontású, ami a korábban a csúcsot jelentő Full HD négyszerese.

Támogatja a nagy dinamikatartományú, úgynevezett HDR filmek és videók megjelenítését, ami azt jelenti, hogy a fényerő a tartalomtól függően dinamikusan változik az egyes képrészleteken.

Azaz, ha valahol "sötét" van, ott alacsony lesz a háttérfény intenzitása, ahol pedig "világos", ott nagy. Ez pedig a korábbinál valósághűbb és látványosabb végeredménnyel jár, hiszen az "igazi" életben is így látjuk a dolgokat.

A mozgásérzékelős távirányítóval vezérelhető televízióból nem hiányzik a vállalat legfrissebb verziójú okostévé rendszere a webOS 3.5, ami jelenleg talán a legjobb ilyen megoldás. Ez átlátható, személyre szabható, igen gyors, stabil és rengeteg különféle internetes alkalmazás futtatását teszi lehetővé. Többek között YouTube-, Netflix-, HBO- és Filmbox-videók is nézhetőek a segítségével, vannak rajta játékok és zenei appok is. A beépített médialejátszója elsőrangú, képes az összes népszerű file formátum kezelésére, és még a dalszövegek megjelenítésére is módot ad.

Még több információ a termékről.

Nem halott az ívelt tv: Samsung QE55Q8CN

A pár éve még rettenetesen divatosnak számító ívelt televíziók mostanra a legtöbb gyártó kínálatából eltűntek. A Samsung azonban kitart, és a prémium kategóriában, a nagy tudású televíziók szegmensében is kínál ilyen modelleket. A Q8CN 55 inches változatban is elérhető, az ára pedig körülbelül 700 000 forint.

A vállalat idén sem engedett az elveiből, és távol tartja magát az OLED képalkotási eljárástól, így ez a tv is a kvantumpontos QLED LCD technológiára épül. A 4K felbontású, 10 bites, HDR támogatású panellel ellátott készülék maximális fényereje eléri az 1500 nitet, ami azt jelenti, hogy nagy dinamikatartományú videóknál is pontos lesz a színvisszaadás. A termékben a háttérvilágítást szolgáltató fénykibocsátó diódákat rácsszerűen helyezték el, amelyeket egyénileg vezérelhető csoportokra osztottak.

Így egyrészt a fény eloszlása egyenletesebb, azaz kisebb eséllyel tűnnek fel zavaró foltok a képernyőn. Másrészt pedig lehetőség nyílik arra, hogy a fényerőt viszonylag pontosan szabályozzák az egyes képrészleteken. A tv megkapta az Ultra Black Elite névre hallgató technológiát, amely hatékonyan képes csökkenteni a külső fény által okozott becsillanást, azaz így akár egy napos szobában is élvezhető marad a kép. Az idei év egyik újítása a Samsungnál a Háttér Mód, amelynek aktiválásával megváltoznak a képi beállítások, és úgy jeleníthetőek meg festmények, fotók, ábrák, illusztrációk a kijelzőn, mintha egy hagyományos képet látnánk. Az új Q Smart okostévé rendszerrel megtámogatott tévéhez vásárolhatóak különféle állványok, és természetesen a falra is felakasztható.

Még több információ a termékről.

Tökéletes fekete és végtelen kontraszt: Sony AF8

A Sony tavaly tért vissza az OLED tv színtérre, és egyből hatalmas sikert aratott az A1 típusszámú modellel. Idén jött a folytatás, a kissé hagyományosabb kialakítású AF8 személyében, amelynek jelenlegi legnagyobb, 65 hüvelykes verziója már hazánkban is elérhető 995 000 forintos áron.

A termék képes a tökéletes, 0 nit fényerejű fekete és ezáltal végtelen valós kontrasztarány elérésére.

A 4K felbontású televízió természetesen képes a HDR (High Dynamic Range) videók megjelenítésére, ami azt jelenti hogy a fényerő a tartalomtól függően dinamikusan változik a kijelző egyes részein. Az AF8-at ellátták az exkluzív Acoustic Surface technológiával, amely nem más, mint egy speciális hangrendszer. A hagyományos hangszórók helyett ez a megoldás magát a panelt rezegteti, és így hozza létre a hangokat. Az alkalmazott Android TV smart platform több mint 3500 alkalmazás futtatását teszi lehetővé, amelyek között megtalálhatóak a fontos és népszerű videómegosztók mellett a remek grafikával bíró játékok is. A rendszer támogatja a Miracast technológiát is, amelynek révén a kompatibilis mobilok, számítógépek képe vezeték nélküli úton jeleníthető meg a képernyőn.

Még több információ a termékről.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!