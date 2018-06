Jól kiszúr a Macen játszókkal az Apple

Befejezi az OpenGL és az OpenCL támogatását a vállalat.

Rendkívül kellemetlen döntésről számolt be a WWDC 2018 fejlesztő konferencián az Apple, tájékoztatása szerint az ősszel elkészülő macOS 11.4 Mojave rendszertől kezdve elavult státuszba lép az OpenGL grafikus programozási felület, továbbá az általános számításokra kitalált OpenCL API. Helyettük a kizárólag a saját eszközein elérhető Metal API-ra való átállást „javasolja" az Apple.

Egyelőre nem tartunk ott, hogy a Mojavetől kezdve az OpenGL és OpenCL felületeket használó alkalmazások teljesen használhatatlanná válnának, továbbra is futni fognak, de a nem túlságosan távoli jövőben

az Apple kiteszi majd a programozási felületek szűrét az eszközeiről.

Ez többek közt az jelenti, hogy a macOS-en jelenleg natívan futtatható, 3D-s grafikát használó videojátékok várhatóan oroszlánrésze megy majd a levesbe, hiszen a fejlesztőik vagy a kiadóik nem fogják átírni a grafikus renderelőjüket Metal API-t használóra, üzletileg nem lenne kifizetődő.

Az újabb játékok szerencsére egyre inkább Metal API-t használnak, ezek futtathatóságát persze nem befolyásolja majd a OpenGL és az OpenCL eltávolítása. Ilyen például a Rise of the Tomb Raider, a Deus Ex: Mankind Divided, a DiRT Rally, a Mafia 3, vagy éppen az F1 (2016+).

