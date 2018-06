Nokia 7 Plus: Remek telefon, kiváló ár-érték arány

A Nokia telefonok tavaly tértek vissza a finn HMD Global jóvoltából, de az az igazság, hogy az újkori modellektől nem igazán voltunk elájulva. Sőt, akadt köztük olyan is, amire ha rágondolunk, kiver a víz. Úgyhogy kicsit félve vettük kézbe a szimplán csak 7 Plus névre keresztelt masinát, hiszen még egy csalódás annyira hiányzott, mint ablakos tótnak a hanyattesés.

Színtiszta, romlatlan Androiddal

A 7 Plus Android One minősítésű 8.1 Oreo operációs rendszerrel érkezik, ami azt jelenti, hogy a platformra nem pakolt a gyártó semmilyen saját szoftvert, minden olyan rajta, ahogyan a Google gyárból „kigördült”. Ezzel tehát a cég teljes mértékig a felhasználóra bízza, hogy milyen appokat telepít rá, nem erőszakolja rá a saját elképzeléseit.

Ez a kényelmeseknek biztos nem fog tetszeni, akik elvárják, még a sült galambot is charterjárattal reptessék a szájukba, de a többieknek valószínűleg nem fog problémát okozni. Rengetegen vannak ugyanis, akiknek a hócipőjük tele van azzal, hogy ha vesznek egy telefont, azon már ott figyel egy csomó felesleges app, ami csak a helyet foglalja, vagy aminek a használatához extra regisztrációs köröket kell lefutni.

Korrekt kijelző

A kijelzőnek OLED helyett IPS LED LCD technológiára épül, ami miatt a betekintési szög például nem hibátlan. Azaz nagyon oldalról bámulva a kijelzőt azt tapasztaljuk, hogy változik a szaturáció, halványabbak, fakóbbak lesznek a tónusok, a fehér pedig enyhén szürkülni kezd.

A maximális fényerő a méréseink szerint 442 nit volt, ami kellően nagy, és az a gyakorlati próba során is bebizonyosodott, hogy tűző napfényben is lehet használni a terméket. A feketeszént 0,27 nit, ami azt jelenti, hogy a valós kontrasztarány 1637:1, ami a hasonló technológiára épülő megjelenítők között kimagasló eredménynek számít. A színek egyébként szépek, élénkek és természetesek, és a mozgásmegjelenítéssel sincs gond.

A 6 inches kijelző felbontása 2160 x 1080 képpont, azaz a pixelsűrűség 403 ppi, ami meglehetősen jó értéknek számít,

és azt jelenti, hogy a képpontok egyáltalán nem különülnek el, a vonalak simák, az élek tiszták, markánsak. A kijelzőt egyébként Gorilla Glass 3 típusú üveg fedi, ami a karcolásoktól megóvja, de a komolyabb ütések már azért kárt tehetnek benne. Szóval vagy érdemes rá nagyon vigyázni, vagy gondoskodni valamilyen komolyabb védelemről.

Teljesítmény: több mint megfelelő

A nyolcmagos Snapdragon 660 chipset nem számít túlságosan elterjedtnek, pedig egy kifejezetten jó SoC-ról van szó, amelyet ezúttal ráadásul 4 GB RAM-mal, valamint egy Adreno 512 típusú grafikus vezérlővel egészítettek ki.

Ez a hardverkombó pedig egész komoly teljesítmény leadására képes, amit az is bizonyít, hogy a készülék 136054 pontot ért el az AnTuTu tesztprogramon, amivel ott lohol a legerősebb mobilok nyomában. Szerencsére a hétköznapi használat során is bebizonyosodott, hogy van kakaó a telefonban. Akadozást, döcögést, fagyást nem tapasztaltunk, és még a legerőforrásigényesebb játékok (Lineage 2, PUBG stb. ) is gond nélkül futottak, igaz, csak akkor, ha a grafikai beállításokat közepesre állítjuk, tehát azért még van hova tovább lépni. Érdemes megjegyezni, hogy 48 GB adattárolásra szolgáló belső memóriával látták el, ami tökéletesen elég, bőven jut hely az alkalmazásoknak, képeknek és videóknak, nem kell állandóan azon idegeskedni, hogy mit kellene törölni.

Kamerák

És ha már itt tartottunk! Ide már a Zeiss szállította a kamerákat, a hátlapra konkrétan egy dupla, 12 és 13 megapixeles egységet, amiből az egyik egy normál látószögű, a másik pedig egy zoom lencsével rendelkezik. Ennek köszönhetően használható úgynevezett "bokeh" módban, ahol a háttér valós időben homályosítható el, azaz olyan, mintha egy "rendes" fényképezőgépen a mélységélességgel játszadozna az ember.

Az automata (HDR támogatással is) mellett kiválasztható a Pro mód, ahol a felhasználó a saját elképzelései szerint állíthat a fehéregyensúlyon, az ISO-n, a záridőn és a fókuszon. Ideális körülmények között, nappal, egészen szép fényképek és videók (akár 4K felbontásban!) készíthetőek a segítségével, de a sötétet, a kevés fényt már nem tolerálja túl jól. Az előlapon található egy 16 megapixeles szelfikamera is, aminek a Facebook nindzsák és az Insta huszárok biztosan nagyon örülnek majd.

Energia és hang!

3800 mAh lítium-ion akkumulátora 50 százalékos fényerő mellett körülbelül 10,5 órányi folyamatos netezésre, 14 órányi filmezésre, 19 órányi beszélgetésre vagy 126 órányi zenehallgatásra elegendő energia eltárolását szavatolja, amivel nagyjából hozza az átlagot. A mellé járó headset nem valami nagy durranás, de egy jó fülessel már egész korrekt hangzásélményt nyújt. A beépített hangszóró hangereje megfelelő, de a hang minősége a telefonoktól megszokott módon eléggé gyászos: a basszusok gyakorlatilag hallhatatlanok, a magasak pedig bántóan zörögnek, az összhatás pedig olyan, mintha egy alumíniumlavórból érkeznének a hangok. Viszont telefonálni kiválóan lehet a szerkezettel, a mikrofonja pazar, igen jó hatásfokkal szűri a zajokat, és az is jól hallatszik, amit a "vonal" másik végén magyaráznak.

Még több információ a 7 Plusról a Nokia termékoldalán található.

Vélemény

A Nokia 7 Plus az, amire már nagyon régóta vártunk,

hiszen a kijelzője korrekt, a teljesítménye remek, az Android One 8.1 Oreo operációs rendszer rendben van, a kamerákkal lehet szép képeket csinálni, a dizájn pedig meglehetősen jól sikerült. Mindent összevetve nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy kicsit lemaradva, de ott lohol a csúcstelefonok nyomában, csakhogy azokhoz képest nagyjából csak fele annyiba kerül! Az ára ugyanis 120-130 ezer forint körül mozog, ami a tudásához képest igen-igen baráti, úgyhogy tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy a Nokia ezzel a készülékkel helyes útra lépett.

