Akár tripla adatkeretettel kampányol a Telenor

Dupla, illetve egyes esetekben tripla adatot ad nyár végéig tartó akciójában a Telenor a korlátlan hálózaton belüli beszélgetést nyújtó Telenor Blue tarifacsomagokhoz. Az extra adatkeret díjmentesen vehető igénybe a Telenor Blue Dupla Adat ajánlat keretében, és nem csak belföldön, de EU-roamingra is felhasználható.

A június 5. és augusztus 31. között elérhető Telenor Blue Dupla Adat ajánlattal azok is gondtalanabbul mobilnetezhetnek, akiknek alapvetően fontosabb a korlátlan beszélgetés lehetősége, és ezért a Telenor Blue havidíjas tarifákat veszik igénybe. A promóciós jelleggel elérhető szolgáltatás jelentősen megnövelt – díjcsomagtól függően megduplázott vagy triplázott – adatkeretet tartalmaz. Így a legkisebb, Telenor Blue S tarifával havi 1GB, a legnagyobb, Telenor Blue XXL-lel pedig 20 GB adatmennyiséget forgalmazhatnak le a tarifák előfizetői.

Az európai nyaralásra utazóknak jó hír, hogy a Telenor Blue Dupla Adat megnövelt adatkerete nem csak belföldön, de az EU-ban is, azaz a 1-es roaming díjzóna országaiban is teljes egészében felhasználható. A Telenor ügyfelei egyre bátrabban mobilinterneteznek: 2017 januárja és 2018 márciusa között a lakossági számlás előfizetők esetében ötszörösére nőtt az adathasználat; és amióta 2017 júniusában életbe lépett az európai roaming díjszabás, növekedett az EU-s roamingot igénybe vevők száma is.

A szolgáltatás aktiválását a Telenor Blue tarifák meglévő előfizetői augusztus 31-ig igényelhetik a telefonos ügyfélszolgálaton (1220), valamint a Telenor-üzletekben. Azok, akik új Telenor Blue előfizetést kötnek – akár új telenorosként, vagy tarifaváltással –, automatikusan a megnövelt adatkerettel vehetik azt igénybe. A megnövelt adatkeret 24 hónapig, ezt követően pedig visszavonásig jár a díjcsomagra előfizetőknek.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!