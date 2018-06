Kiderült: Így rakja elénk a posztokat az Instagram

Az Instagram még 2016-ban változtatta meg a rendezési elvet, ami alapján a közösségi oldal elénk pakolja az ismerőseink posztjait. Azóta igazából senki nem tudta, hogy pontosan hogyan is működik ez az egész, most azonban szerencsére Julian Gutman, az Instagram technológiai vezetője egy kis betekintést engedett a folyamatba.

Az Instagram, mint a fiatalok által egyik legtöbbet használt és legnépszerűbb fényképmegosztós közösségi platform, egy ideig nagyon egyszerűen gondolkodott. Az oldal működése mögött álló algoritmus nem agyalt sokat, hanem simán csak fordított időrendi sorrendben pakolta elénk a képeket, vagyis mindig a legújabbat láttuk legfelül. Ez persze alapvetően nem rossz azoknak, akik folyamatosan használják az Instagramot, és emiatt soha nem maradnak le semmiről, azonban mindenki másnak már közel sem ideális.

Így végül a vállalat 2016-ban úgy döntött, hogy változtat ezen, és felhasználótól függően egy bizonyos szempontrendszer alapján pakolja majd ki elénk a képeket, ha megnyitottuk a mobilos alkalmazást vagy a weboldalt. Eddig ennek a rendszernek a működése titkos volt, azonban most a közösségi oldal technológiai vezetője leleplezte és elmagyarázta az egészet.

Legelső körben az Instagram három faktort vesz figyelembe, amikor el akarja dönteni, hogy milyen bejegyzéseket pakoljon ki elénk:

Vajon mennyire fog minket érdekelni?

Mennyire új a bejegyzés?

Milyen kapcsolatban vagyunk a másik emberrel?

Az első egész egyszerűen azt jelenti, hogy az Instagram megpróbálja megtippelni, hogy egy adott bejegyzés mennyire érdekelhet minket. A második is viszonylag magától értetődő: bármennyire is leszámolt a platform az időrendi megjelenítéssel, azért többnyire igyekszik az újabb posztokat megmutatni. A harmadik esetében pedig arról van szó, hogy ha valakivel rendszeresen kapcsolatba lépünk, például kommentelünk a fényképei alá, vagy lájkoljuk azokat, akkor az ő fotóit nagyobb valószínűséggel fogjuk előrébb látni.

És ugyan ezek a főbb szempontok, ebbe az egészbe azért alaposan bekavartak a mérnökök még három további faktorral, amiket megfontol a rendszer. Az első, hogy milyen gyakran lépünk fel az Instagramra. Ha sűrűn, akkor nyilván nincs gond, úgyis mindent látni fogunk, amit csak posztolnak az ismerőseink. Ha viszont ritkábban, akkor a program már igyekszik úgy okoskodni, hogy a legfontosabb tartalmakat sorolja előre, ami azt jelenti, hogy akár régebbi, többnapos fényképek is megjelenhetnek legfelül.

Aztán azt is figyelembe veszi a rendszer, hogy mennyi fiókot követünk. Ha nagyon sokat, akkor igyekszik kevesebbet mutatni egy-egy személytől, hogy minél változatosabb legyen a folyamunk, ugyanakkor arra is megpróbáltak odafigyelni, hogy aki kevesebb embert követ, annak se legyen nagyon unalmas a dolog, lehetőleg ne ugyanannak az embernek a fényképei jelenjenek meg egymás után sokszor.

Végül pedig figyelembe veszi azt is, hogy jellemzően mennyi időt töltünk el egyszerre az Instagramon. Ha általában sokat, akkor igyekszik vegyesebben válogatni a különböző posztok között, míg ha naponta csak pár másodpercre nyitjuk meg az alkalmazást, akkor igyekszik inkább az általa legfontosabbnak ítélt bejegyzéseket mutatni.

Az Instagram ezenkívül igyekezett még leszögezni néhány dolgot. Az egyik, hogy a rendszerük mesterséges intelligenciát használ, így folyamatosan képes tanulni a szokásaink alapján, ami azt jelenti, hogy elméletileg minél többet használjuk az alkalmazást, annál jobban tudja majd megtippelni, hogy milyen posztokat is rangsoroljon előre. Ez azért is fontos, mert a fejlesztők egyértelművé tették, hogy sosem fog visszatérni az időrendi megjelenítés, még választható opcióként sem.

Továbbá tisztázták azt is, hogy az Instagram semmilyen bejegyzést nem rejt el: hiába működnek a fent ismertetett, komplex rendezési elvek, ha elég ideig görgetünk lefelé, akkor előbb-utóbb minden ismerősünk minden posztját látni fogjuk. Végül pedig kiderült az is, hogy a rendszer nem büntet, nem sorol lejjebb senkit önmagában azért, mert túl sok fényképet tölt fel, vagy azokhoz túl sok hashtaget rendel. Ezzel párhuzamosan viszont nem sorolja előrébb azokat, akik élő bejelentkezést indítanak, és azokat sem, akik többet használják a Történetek funkciót.

Dicséretes, hogy az Instagram (főleg az anyacég Facebook sorozatos botrányait követően) igyekszik kicsit adni az átláthatóságra, ami azért is fontos, mert egyre többeknek fontos a megélhetésükhöz ez a közösségi platform is, és a vállalkozások életében is egyre fontosabb szerepet tölt be.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!