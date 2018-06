Befejezi a Steam cenzúrázását a Valve

Alaposan felhördült a játékosok egy része a lépésen.

Az elmúlt hetekben két kisebb botrányt is kitört az első számú digitális számítógépes játékbolt háza táján. A Steamet üzemeltető Valve elsőként számos manga stílusú játék fejlesztőjét szólította fel a termékeikben található szexuális töltetű tartalmak eltávolítására, azonban nem volt világos, hogy pontosan mit tart megengedhetőnek a vállalat, éppen ezért is pár napnyi konzultáció után letett a tervéről. Pár nappal később a cég törölte a megjelenés előtt álló Active Shootert a piacteréről, az ugyanis iskolai lövöldözéseket szimulált, ráadásul a játékosok a lövöldözők szerepét is betölthették volna benne.

Mindezek után a Valve most bejelentette, hogy lényegében befejezi a Steam cenzúrázását: innentől kezdve csak olyan tartalmak nem kerülhetnek fel az boltba, amelyek valamilyen módon illegálisnak vagy „trollkodásnak" minősülnek. Nem teljesen világos, hogy a trollkodás mit akar jelenteni, de például az említett Active Shootert is ezzel az indokkal távolították el a Steamről.

A Valve szerint a változtatás oka egyszerű: nem szeretné megmondani a fejlesztőknek, hogy milyen játékokat készíthetnek, és persze a fogyasztóknak, hogy milyeneket vehetnek.

Amíg valami nem illegális, továbbá nem lépi át a jó ízlés és a szabad véleménynyilvánítás határát, addig felkerülhet a Steamre.

A bejelentésen alaposan felhördült a játékosok egy része, ugyanis azzal vádolják a Valve-ot, hogy mostantól például kirekesztő, rasszista, gyűlöletbeszédet tartalmazó játékokat felenged majd az áruházba. Mi ettől nem tartunk, hiszen a példákban megvalósuló tényállások vagy konkrétan illegálisak, vagy nyilvánvalóan „trollkodásnak" minősülnek.

Gyakorlatilag annyi változott, hogy innentől kezdve a jóhiszemű fejlesztőknek nem kell a játékaik nehezen értelmezhető szabályok alapján való törlésétől tartaniuk.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!