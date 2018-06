Alagutat ásatott a hacker a háza alá, halál lett a vége

Emberöléssel vádolják azt a hackert/programozót, aki nemzetközi fenyegetésektől és Észak-Koreától tartva felbérelt egy embert, hogy bunkert ásson a háza alá. Azt nem tudni, hogy egy bunker pontosan miként tudta volna megvédeni őt, de az ásáson dolgozó férfi meghalt.

Bizarr eset látott napvilágot az Egyesült Államokból, egészen pontosan egy Bethesda nevű kisváros külső kerületéből. Egy Daniel Beckwitt nevű, sikeres hackerként dolgozó úriember itt bérelt házat, ahol azonban tragédia történt. Beckwitt egyébként a hackerek „jófiú” csapatába tartozik, korábban dolgozott a kormánynak, és rendszeresen adott elő komoly kutatási anyagokat az olyan nagy szakmai konferenciákon, mint a DefCon és a SchmooCon. 2013-ban már egyszer a hatóságok radarjára került, amikor az Illinois Egyetem informatikai rendszereiben hajtott végre kisebb betöréseket, de akkor büntetés nélkül elengedték.

Most valószínűleg nem lesz ilyen egyszerű a helyzete. Beckwitt ugyanis egy komplex alagútrendszert akart ásatni a háza alá, a munkára pedig egy 21 éves férfit, Askia Khafrát bérelte fel. Azonban a részleteket még előtte is titokban tartotta: a nyomozók által közölt információk alapján egy bérelt autóval vette fel Khafrát egy másik városban, majd teljesen eltakarta a szemét, hogy a férfi ne tudja, pontosan hova is viszik. Beckwitt egyébként azt mondta neki, hogy egy titkos építkezésre szállítja, Virginia államba.

Beckwitt persze a saját házának pincéjébe vitte, és csak ott vette le róla a szemkötőt. A munkás nem jöhetett fel az alagútásás közben, ott kellett ennie, innia, aludnia, az egyéb természeti szükségleteit pedig egy vödörben intézte. Azt mondani sem kell, hogy a munkakörülmények nem voltak éppen ideálisak: a dohos alagútban számos dolog veszélyeztette Khafra életét, többek között az, hogy az ásáshoz szükséges elektromos eszközök működtetéséhez rosszul összetákolt kábeleket vezettek le a mélybe.

Végül Khafra halálát is ez okozta: az alagútban elektromos tűz ütött ki. Az áldozat többször jelezte Beckwittnek, hogy problémák vannak, és füstöt észlel, mire a ház tulajdonosa kétszer is lekapcsolta a biztosítékot, hogy megpróbálja megoldani helyzetet, ami persze azt is jelenti, hogy pontosan tudott arról, hogy veszélyben van Khafra élete. Végül azonban már késő volt: Khafra füstmérgezésben és égési sérülések következtében meghalt.

A kiérkező rendőrök és tűzöltők szerint az alagút 6 méterrel a pince alatt kezdődött, és körülbelül 60 méteres volt a kiterjedése, mikor bekövetkezett a katasztrófa. Beckwittet a gondatlanságból elkövetett emberölés egy erősebb fokozatával vádolják, aminek az Egyesült Államokban a "depraved-heart murder" a megnevezése.

Beckwitt ügyvédje, Robert Bonsib szerint azonban a vádak nem fognak megállni. Elmondása szerint ugyanis Khafra azért cserébe vállalta el a munkát, mert Beckwitt befektetett a fiatalember által indított technológiai vállalkozásba. Ráadásul pontosan tudta, hogy milyen munkát vállal, abban önként vett részt, és soha nem tartották akarata ellenére az alagútban.

Beckwitt egy helyi újságnak azt nyilatkozta, tartott a nemzetközi fenyegetésektől, többek között Észak-Koreától is, ezért kezdett bele egy biztonságos bunker megépítésébe.

