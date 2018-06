Otthon készített energiaital, nem csak gamereknek

Sokféle elektronikus kütyüt teszteltünk már, de az az igazság, hogy a háztartási gépek ezidáig kívül estek az érdeklődési körünkön. Most viszont kaptunk olyan készüléket, amely egyrészt felkeltette az érdeklődésünket, másrészt úgy gondoltuk, az igazi techbolondok biztosan érdeklődéssel olvasnának róla.

Egészen pontosan egy otthoni szódakészítő gépről lesz itt szó, amihez a gyártótól egy pár energiaital koncentrátumot is kaptunk.

A Sodastream masináit biztosan mindenki ismeri már, aki a szénsavas italok rajongója és egy picit is törődik a bolygóval, ahol él. A rengeteg PET palackot ugyanis, amiben a szénsavas ásványvizet megvesszük, újra kell hasznosítani és még ha ez megtörténik is, akkor is felesleges környezeti terhelést jelentenek. Egy ilyen géppel viszont viszonylag kis ráfordítással csökkenthetünk egy nagyot az ökológiai lábnyomunkon.

A géphez jár egy óriási CO2 patron, amiben a gyártó szerint úgy 60 liternyi szénsavval dúsított vizet tudunk elkészíteni.

A dolog pedig az egyszerűnél is egyszerűbb, hiszen a készülék hátlapjának leszedése után egy pillanat alatt a helyére csavarható a patron és ezek után már csak három mozdulatra vagyunk a jó kis szódavíztől.

Használat

Ez a három mozdulat pedig a következő:

A készülékhez kapott palackot vízzel megtöltve rátoljuk az erre a célra kialakított töltőfejre. A palackot benyomjuk, hogy teljesen függőleges helyzetbe kerüljön. Majd a készülék tetején elhelyezett gombot addig nyomjuk, amíg a palackba elegendő mennyiségű szén-dioxid nem került (ezt onnan fogjuk tudni, hogy egy biztonsági szelep hallhatóan lefúj majd, de egyes modelleken mindezt elektronika végzi, így erre nem is kell figyelnünk).

Ezután már csak ki kell vennünk a palackot a helyéről és lezárva mondjuk a hűtőbe is tehetjük.

Nem csak szódavíz

A szóda persze ízesítve még finomabb, így használhatunk a rendszerhez különböző szörpöket, koncentrátumokat, amelyekkel az elkészült ital, ha egészségesebb nem is, mindenesetre finomabb lesz – már persze, ha valaki az édes ízeket kedveli.

A Sodastream saját szörppalettát is árul ehhez, melyek közt vannak steviával édesített darabok is, de

kapható például sör, pezsgő (!) vagy energiaital sűrítmény is.

Utóbbiból kaptunk mi is egy kis ízelítőt és az az igazság, hogy egész ihatónak találtuk. Az ebből elkészült ital különböző vitaminok mellett koffeint is tartalmaz és az energiaitaloknál már megszokott, „tutti-frutti" íze van.

Előnye pedig, hogy az ízintenzitása az adagolással szabályozható, és egy egyszerű alternatívát jelenthet hosszabb LAN-partikra a dobozos energiaitalok helyett.

Már csak egy pizzagép kellene, hogy az élet tökéletes legyen!

Nagyon fontos egyébként, hogy ezeket a szörpöket már a kész szódához adagoljuk, mert ha a vízbe öntjük őket és így próbálunk szódát készíteni, kellemetlen meglepetésben lehet részünk, ugyanis így hirtelen rengeteg hab fog képződni, amit a masina a biztonsági szelepen keresztül a konyhánkba fog irányítani elérve azt, hogy a gép környékén minden ragacsos legyen egy pillanat alatt.

Hogyha erre odafigyelünk, biztosan szeretni fogjuk masinánkat szörpökkel, vagy anélkül.