Különleges akciójáték jön a Just Cause fejlesztőitől

Elárasztották az alternatív 1989-es Svédországot a robotok.

Váratlan bejelentést tett az idei E3 játékkiállítás előtt az elsősorban a Just Cause játékszériáról ismert Avalanche Studios: dolgozik az első saját maga által publikált játékon. Ráadásul nem is valamiféle klasszikus indie címről van szó, a nyílt világú Generation Zero egy kifejezetten komoly költségvetésű projektnek tűnik.

A Generation Zero elsőre is megkapó sajátossága, hogy egy alternatív Svédországban játszódik, papíron 1989-ben. A fejlesztők szerint embereket gyilkoló robotok lepték el az ország vidéki tájait, azonban nem világos, hogy mindez miért és hogyan történt. A játékosoknak persze harcolniuk kell a robotokkal, továbbá fényt kell deríteniük a rejtélyre. Ráadásul nem feltétlenül egyedül,

négyfős online kooperatív multiplayert is kínál majd a játék.

Az Avalanche Studios a jövő héten fog többet elárulni a játékról, extra érdekességként csak azt említette meg, hogy az ellenfél robotok végleges sérüléseket szereznek a csatákban: ha egyszer valamiért eliszkoltak a játékosok egy összetűzés során, és utána újból találkoznak a korábbi ellenfelekkel, akkor azokon látszani fognak a régi sérülések.

Emellett a fejlesztők elsősorban arra fókuszálnak, hogy minél több kreatívan használható eszközt és rendszert biztosítsanak a játékosoknak, hogy azok akár teljesen szokatlan taktikákat bevetve is harcolhassanak az ellenfelekkel.

Nem ez az egyetlen játék, amin az Avalanche jelenleg dolgozik: a RAGE 2 fejlesztését is nagyrészt a cég végzi, ráadásul a Steam pont most szivárogtatta ki, hogy az E3-on bejelentésre kerül majd a Just Cause 4.

